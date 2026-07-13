삼성전자 초기업노조 “메가프로젝트 교섭 의제로…조합원 84% 반대”

13일 입장문 통해 내용 밝혀

"노동자 의사 고려되지 않아

조합과 대화하며 추진돼야"

cats 0 삼성전자 수원사업장. /연합뉴스

초기업노동조합 삼성전자지부가 메가프로젝트를 올해 교섭 의제로 다루겠다고 했다. 정부·여당이 입법한 이른바 '노란봉투법'에 따라 추진하겠다는 것이다.13일 초기업노조는 입장문을 통해 "지난 1일 정부와 회사, 조합이 한자리에 모이는 노사정 협의의 장을 제안드린 바 있다. 그러나 현재까지 어떠한 답변도 받지 못했다"며 이같이 밝혔다.초기업노조는 "정부는 속도를 말하고 있지만, 그 속도를 감당해야 할 사람에 대한 대책은 아직 보이지 않는다"며 조합이 주말 동안 조합원 대상으로 실시한 조사에서 전환배치와 근로조건, 처우 등을 고려할 때 반도체 프로젝트에 반대한다는 응답이 84%에 달했다"고 했다. 메가프로젝트에 대한 반대 입장을 명확히 밝힌 셈이다.초기업노조는 "사측 또한 두 차례에 걸친 조합과의 미팅에서 '경영진도 부담스러워한다'며 부정적인 입장을 밝힌 바 있다"며 "일할 사람도, 투자할 회사도 확신하지 못하는 계획이라면, 지금 필요한 것은 속도가 아니라 신뢰를 만드는 과정"이라고도 지적했다.초기업노조는 전영현 대표이사의 발언을 들어 메가프로젝트에 대한 준비가 필요하다고도 했다. 초기업노조는 "전영현 대표이사조차 공개석상에서 '원전 확대 및 전력구매계약을 적극 추진하고, LNG 열병합 발전도 반드시 추진될 수 있도록 다시 부탁드린다'며 현재의 전력 계획에 대한 우려를 직접 밝힌 바 있다"며 "대표이사가 공개적으로 보완을 요청해야 하는 계획"이라고 설명했다.노동자의 의사가 고려돼야 한다고도 주장했다. 초기업노조는 "반도체 산업에서 일하는 조합원과 노동자의 의사는 전혀 고려되지 않은 채 정책이 추진되고 있다"며 "반도체 인력 역시 동일하게 존중받아야 할 노동자"라고 말했다. 그러면서 "조합과 대화 위에서 추진돼야 한다"고 덧붙였다.