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공영홈쇼핑, AI 모델 공영희·영언니 선봬…숏폼·SNS 홍보에 투입

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이수일 기자

승인 : 2026. 07. 13. 18:32

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공영홈쇼핑 AI 모델 이미지
공영홈쇼핑 인공지능(AI) 모델 공영희(왼쪽), 영언니.
공영홈쇼핑은 공공기관 정체성에 부합하는 인공지능(AI) 모델 '공영희'와 '영언니'를 새롭게 선보이고 브랜드 필름, 프로모션 등 홍보 콘텐츠 전반에 활용할 예정이라고 13일 밝혔다.

40대의 이른바 '케이(K) 장녀' 공영희는 신뢰와 공감을 상징하는 모델로, 회사의 공공성을 전파하는 역할을 맡는다. 30대 '케이(K) 손녀' 영언니는 소비자와의 접점을 넓히는 프로모션 모델로 나설 예정이다. 앞으로 이들 모델은 회사의 대표 얼굴로서 숏폼 콘텐츠, 소셜 네트워크 서비스(SNS) 홍보 등에 투입될 예정이다.

회사는 AI 모델 도입으로 일관된 브랜드 이미지를 구축하는 한편, 콘텐츠 제작 비용도 절감할 것으로 기대하고 있다. 특히 두 모델을 중소기업·소상공인의 상품을 알리는데 적극 활용해 판로 지원 효과를 극대화할 방침이다.

회사가 지난 4월 AI 모델을 앞세워 선보인 패션 전문 프로그램 '패션 팔로미'는 지난 7일 기준 약 18억원의 판로지원액을 기록했다. 패션팔로미는 AI 모델이 가상 인플루언서로 등장해 중소기업 패션 브랜드 상품을 소개하는 프로그램으로, 매주 금요일 방송된다. 모델뿐만 아니라 스튜디오 배경, 영상 등 제작 전반에 AI 기술을 접목했다.

앞으로도 AI 기술 도입에 적극 나설 예정이다. 지난 1월 AI 콘텐츠파트를 신설한 데 이어, 하반기에 AX추진단을 출범해 본격적인 AI 전환을 추진한다.
이수일 기자

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