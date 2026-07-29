군포·광명시, 생활폐기물 처리의 경계를 허물다…전국 최초 ‘상생소각’ 순항

상반기 542톤·7월 400톤 상호 처리...두 도시 합쳐 예산 3.3억원 절감

군포-광명시 생활폐기물 협업 0 광명시 생활폐기물을 실은 수거차량이 군포시 자원회수시설에 생활폐기물을 반입하고 있다. /군포·광명시

경기 군포시와 광명시가 경쟁이 아닌 협업으로 '소각장 시설 보수기간' 중 교차 활용을 통해 시민의 환경과 안전을 지키는 새로운 공공행정 기준을 만들어 가고 있다. 두 도시가 전국 최초로 추진한 '생활폐기물 상생소각'이 수도권 직매립 금지 시대의 새로운 공공처리 모델로 주목받고 있다.29일 군포·광명시에 따르면 두 도시는 올해 상반기 생활폐기물 공공처리율 100%를 달성하며 민간위탁 처리비용 1억4500만원을 절감했다. 앞서 두 도시는 2026년 수도권 생활폐기물 직매립 전면 금지라는 국가적 과제에 선제적으로 대응하기 위해 공공소각시설을 공동 활용하는 전국 최초의 '공공소각장 상생소각'을 체결한 바 있다.이번 사업은 그간 생활폐기물의 민간위탁 중심의 처리체계에서 벗어나 공공 인프라를 함께 활용함으로써 폐기물 처리의 안정성은 높이고 예산은 절감하는 것은 물론, 탄소중립과 자원순환 정책까지 실현하는 대한민국 대표 공공협력 모델로 평가받고 있다.협약 이후 두 도시는 공동운영 계획에 따라 상호 교차소각을 차질 없이 추진하고 있다. 군포시 생활폐기물 237.87톤을 광명시에서 안정적으로 처리한 데 이어, 광명시 생활폐기물 303.69톤을 군포시에서 처리하며 현재까지 약 542톤의 생활폐기물을 공공소각시설 간 협력으로 안전하게 처리했다. 처리 전 과정에서 환경기준 초과나 안전사고 없이 안정적인 운영을 이어가며 공공소각시설의 신뢰성과 운영 효율성을 입증했다.이번 상생소각은 단순히 폐기물을 교차 처리하는 사업이 아니다. '시설을 공유하는 것을 넘어 도시의 책임을 함께 나누는 행정', '환경을 위해 공공이 먼저 손을 맞잡은 협력'이라는 새로운 지방행정의 가치를 실현한 사례다. 공공시설을 효율적으로 활용해 새로운 시설 건설 없이도 생활폐기물 처리 안정성을 확보하고, 민간위탁 의존도를 낮추며 시민의 세금 부담을 줄이는 지속가능한 자원순환체계를 구축했다는 점에서 의미가 크다.특히 두 도시는 소각시설 보수 기간에도 안정적인 처리체계를 유지해 상반기에만 군포시 1억8500만원, 광명시 1억4500만원 등 총 3억3000만원의 예산을 절감했으며, 향후 시설 보수나 긴급상황에서도 생활폐기물 처리 공백이 없는 안전망을 구축하게 됐다.두 도시는 현재 2차 상생소각을 진행 중이며 3차 상생소각까지도 염두에 두고 있다. 처리물량 확대와 공동운영체계를 지속적으로 고도화해 수도권을 넘어 전국 지방정부가 참고할 수 있는 대표적인 자원순환 협력모델로 발전시켜 나갈 계획이다.한대희 군포시장은 "공공소각장 상생소각은 공공이 협력하면 환경도 지키고 시민의 부담도 줄일 수 있다는 것을 보여준 전국 최초의 정책"이라며 "앞으로도 광명시와 긴밀한 협력을 통해 탄소중립과 자원순환을 선도하는 지속 가능한 공공협력 모델을 완성해 나가겠다"고 말했다.박승원 광명시장도 "기후위기 시대, 환경정책이 빠르게 변화하는 만큼 지방정부도 함께 해법을 만들어 가는 협력 행정이 필요하다"며 "앞으로도 이를 확대해 전국 지방정부가 함께할 수 있는 지속가능한 자원순환 협력모델을 만들어 가겠다"고 화답했다.