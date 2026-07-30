닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 경북

“복지사각지대 없는 따뜻한 영양군 만든다”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260730010011185

글자크기

닫기

영양 김정섭 기자

승인 : 2026. 07. 30. 15:04

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

'복지위기 알림' 홍보용 부채 제작 배부
1-2. 사진(영양군, 복지위기가구 발굴을 위한 홍보용 부채 제작 배부)
경북 영양군에서 복지위기가구 발굴을 위해 제작한 홍보용 부채. /영양군
경북 영양군이 복지사각지대에 놓인 위기가구에 대한 모니터링을 강화한다.

영양군은 복지 위기가구와 사각지대에 놓인 이웃을 적극적으로 발굴하고 지원하기 위해 '복지위기 알림' 홍보용 부채를 제작해 읍·면에 배부했다고 30일 밝혔다.

이번에 제작된 부채는 여름철 주민 활용도가 높은 소품을 활용해 복지사각지대 발굴에 대한 관심과 참여를 유도하고자 복지사각지대 위기가구, 고독사 위험 1인가구, 고립·은둔 청소년 등 도움이 필요한 이웃을 알리는 내용과 함께 보건복지부 상담센터 안내 문구가 담겼다.

또 누구나 손쉽게 위기상황을 신고할 수 있도록 '복지위기알림 앱' 설치 QR코드와 단계별 신고 방법(앱 설치·회원가입/익명알림·위기상황 정보 입력)을 시각적으로 알기 쉽게 수록했다.

군은 배부된 부채를 읍·면 찾아가는 보건복지팀 및 지역사회보장협의체, 통합사례관리 활동 등을 통해 관내 곳곳에서 초기상담 안내 및 복지위기가구 발굴 업무 수행 시 홍보용으로 적극 활용할 계획이다.

오도창 군수는 "주변에 도움이 필요한 숨은 이웃을 찾아내는 데 주민들의 관심이 무엇보다 중요하다"며 "이번 홍보 부채 배부를 통해 복지 정보 접근성을 높이고 사각지대 없는 따뜻한 영양군을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
김정섭 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

‘日 브랜드 카피 논란’ 도쿄베리, 게시물 대거 삭제…백화점 팝업도 중단

[칼럼] ‘소모품’이 된 신규 간호사, 침묵하는 병원의 비극

미 연준, 금리 ‘매파적 동결’에 국채 30년물 5.21% 폭등…다우 1153포인트 하락

[2보] 삼성전자, 역대 최대 분기 실적 기록…반도체서만 89조 벌었다

[日구마모토 강진] 반도체공장 잇단 가동중단…도요타·닛산도 생산 차질

미·이란 충돌, 요르단서 지중해·홍해까지 확산...트럼프 “두들겨 팰 것” 보복전 재개 예고

[검사수첩] 법정에 제출된 해외문서…공판검사가 밝혀낸 6500억 사기의 진실

지금 뜨는 뉴스

기후동행패스 9월 정식 출시…청년 혜택 39세로 확대

“밤만 되면 미친 듯이 쇼핑”…알고 보니 ‘뇌 문제’였다

BTS, 그래미 어워즈 보이콧…“지역·언어로 구분 말길”

준중형 한계를 넘다…‘디 올 뉴 아반떼’ 프리미엄 승부수

강남은 신라면, 성북은 짜파게티…우리동네 최애 라면은?