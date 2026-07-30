“복지사각지대 없는 따뜻한 영양군 만든다”

'복지위기 알림' 홍보용 부채 제작 배부

1-2. 사진(영양군, 복지위기가구 발굴을 위한 홍보용 부채 제작 배부) 0 경북 영양군에서 복지위기가구 발굴을 위해 제작한 홍보용 부채. /영양군

경북 영양군이 복지사각지대에 놓인 위기가구에 대한 모니터링을 강화한다.영양군은 복지 위기가구와 사각지대에 놓인 이웃을 적극적으로 발굴하고 지원하기 위해 '복지위기 알림' 홍보용 부채를 제작해 읍·면에 배부했다고 30일 밝혔다.이번에 제작된 부채는 여름철 주민 활용도가 높은 소품을 활용해 복지사각지대 발굴에 대한 관심과 참여를 유도하고자 복지사각지대 위기가구, 고독사 위험 1인가구, 고립·은둔 청소년 등 도움이 필요한 이웃을 알리는 내용과 함께 보건복지부 상담센터 안내 문구가 담겼다.또 누구나 손쉽게 위기상황을 신고할 수 있도록 '복지위기알림 앱' 설치 QR코드와 단계별 신고 방법(앱 설치·회원가입/익명알림·위기상황 정보 입력)을 시각적으로 알기 쉽게 수록했다.군은 배부된 부채를 읍·면 찾아가는 보건복지팀 및 지역사회보장협의체, 통합사례관리 활동 등을 통해 관내 곳곳에서 초기상담 안내 및 복지위기가구 발굴 업무 수행 시 홍보용으로 적극 활용할 계획이다.오도창 군수는 "주변에 도움이 필요한 숨은 이웃을 찾아내는 데 주민들의 관심이 무엇보다 중요하다"며 "이번 홍보 부채 배부를 통해 복지 정보 접근성을 높이고 사각지대 없는 따뜻한 영양군을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.