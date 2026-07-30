한-몽골 교육협력, 몽골 첫 문화유산학과 지원

몽골 최초 전공학과 개설…

현지 교수로 자립 운영 전환

몽골의 문화유산 보존 기술 전수 및 인력 양성 지원

교육부 0 교육부/박성일 기자

교육부는 최교진 장관이 지난 10일 몽골과학기술대학교를 방문해 '국제협력 선도대학 육성·지원 사업'의 성과를 확인했다고 30일 밝혔다. 이 자라에서 한국과 몽골 교육부 장관은 문화유산 보존시설과 문화유산보존교육센터를 둘러보고, 학과 자립 운영 방안과 양국 고등교육 협력 확대를 논의했다.이 사업으로 국립공주대(단장 조남철 교수)는 2020년부터 몽골과기대와 협력해 2022년 12월 몽골 최초 '유형문화유산보존기술학과'를 개설했다. 현지어 교재 개발과 실습환경 구축을 거쳐 현재 학부생 51명이 재학 중이며, 첫 졸업생은 2027년 5월 나온다. 이 전공은 2023년 몽골 교육과학부가 '미래교육 필요 전문분야'로도 선정했다.교원 양성도 성과를 냈다. 정부초청 외국인 장학사업(GKS)으로 국립공주대에서 박사학위를 받은 몽골과기대 다바오르지 교수는 앞으로 현지 교수 겸 문화유산보존교육센터장을 맡는다. 한국 파견 전문가 중심이던 교육과정은 점차 현지 교원 중심 자립 체계로 바뀌고 있다.최 장관은 "협력 대학이 스스로 교육과 연구를 추진할 역량을 갖추도록 지원하는 게 이 사업의 의미"라며 "성과 확산을 지속 지원하겠다"고 말했다. 롭상체렌 엥흐암갈랑 몽골 교육부 장관은 "한국의 협력은 몽골을 넘어 세계 문화유산 보존에 기여하는 일"이라며 감사를 표했다.