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세아베스틸지주, 2분기 영업익 605억원…전년比 35.9%↑

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김한슬 기자

승인 : 2026. 07. 30. 13:37

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고부가제품 판매 확대·계절적 성수기 효과
로고_세아베스틸지주
세아베스틸지주. /세아그룹
세아베스틸지주가 고부가가치 제품 판매 확대와 계절적 성수기 효과에 힘입어 2분기 실적 개선에 성공했다.

30일 세아베스틸지주는 올해 2분기 매출 1조1363억원, 영업이익 605억원을 기록했다고 밝혔다. 지난해 같은 기간보다 매출은 17.8%, 영업이익은 35.9% 증가했다. 전분기와 비교해서도 매출은 17.4%, 영업이익은 94.5% 늘었다.

회사는 세아베스틸과 세아창원특수강의 판매량 확대와 고부가가치 제품 중심의 판매 믹스 개선, 주요 원재료 가격 상승에 따른 판매단가 인상 등이 실적 개선을 이끌었다고 설명했다. 계절적 성수기에 따른 수요 회복도 영향을 미쳤다.

세아베스틸은 2분기 매출 5989억원, 영업이익 246억원을 기록해 전년 동기 대비 각각 10.6%, 11.5% 증가했다. 세아창원특수강은 매출 4305억원, 영업이익 344억원으로 각각 15.9%, 81.7% 늘었다. 반면 세아항공방산소재는 알루미늄 가격 상승 영향으로 영업이익이 63억원으로 전년 동기 대비 4.5% 감소했다.

세아베스틸지주는 하반기에도 친환경차·반도체·방산·에너지 분야를 중심으로 고부가 제품 판매를 확대할 예정이다. 또 국산 특수강봉강 반덤핑 조사 결과에 대응해 국내 시장 경쟁력 강화에 나설 계획이라고 밝혔다.
김한슬 기자

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