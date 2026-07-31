올 여름밤은 고즈넉한 역사를 품은 수원화성에서

'수원 국가유산 야행-열 번째 밤, 수원연향' 내달 14~16일 개최

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여름밤, 세계문화유산인 수원화성과 주변 문화시설을 거닐며 즐기는 축제 '2026 수원 국가유산 야행-열 번째 밤, 수원연향'이 다음달 14일부터 16일까지 사흘간 열린다.31일 수원특례시에 따르면 수원 국가유산 야행은 수원화성과 주변 문화시설의 밤거리에서 다채로운 공연과 전시, 체험을 즐길 수 있는 지역 대표 야간 행사다.야행 개최 10년 차를 맞은 올해 주제는 '열 번째 밤, 수원연향'이다. 수원화성의 고즈넉한 역사와 아름다운 야간 경관을 배경으로 사람과 빛, 음악과 이야기가 어우러지는 풍성한 밤의 잔치를 선보인다.올해는 행사 공간과 참여 주체를 대폭 확대한 점이 특징이다. 용연 일대에서 주로 진행됐던 행사 공간을 화성행궁 광장과 팔달문 인근까지 넓혀 관람객들이 수원화성의 밤을 더 다채롭고 폭넓게 즐길 수 있도록 기획했다.또 공개 모집으로 선정된 지역 예술인들이 행사장 주요 거점 곳곳에서 생동감 넘치는 거리예술 공연을 펼치며 축제에 흥을 더할 계획이다.2026 수원 국가유산 야행은 야경(夜景), 야로(夜路),야사(夜史),야화(夜畵),야설(夜說),야시(夜市), 야식(夜食),야숙(夜宿) 등 8가지 테마의 '8야(夜)' 프로그램을 중심으로 다채롭게 꾸며진다.야경·야화는 평소보다 늦은 시간까지 화성행궁, 수원시립미술관, 수원화성박물관 등 주요 문화시설을 연장 개방하는 것이다. 10주년 기념 점등식 '열 번째 밤, 함께한 빛'을 시작으로 화홍문과 수원천을 미디어아트로 연출한 '밤빛 품은 수원천' 등이 여름밤을 빛과 예술로 물들인다.야로·야사는 성곽길을 걸으며 역사와 경관을 체험하는 프로그램이다. 환경보호 플로깅 '쓰담쓰담 수원화성', 해설사와 함께하는 '수원화성 달빛산책'을 비롯해 모바일 스탬프 투어, 정조대왕과 장용영 군사들의 이동형 퍼포먼스가 행사장 곳곳에서 펼쳐진다.야설은 용연 수상무대에서 펼쳐지는 '밤빛 용연, 소리꽃이 피다'와 무예 뮤지컬 '1790' 등 대형 공연과 함께 국악, 재즈, 밴드 등 다채로운 거리 공연으로 구성된다. 관객의 눈과 귀를 사로잡는 멋진 공연들이다.야시·야식은 지역 상인과 예술가가 함께하는 '밤빛장터', '밤빛 공방'과 전통 공연과 궁중다과를 즐기는 '밤빛 다과정', 임금의 밤참을 직접 만들어 보는 '성하야식' 등 오감을 만족시킬 먹거리 체험으로 구성된다.야숙은 관람객이 수원에 머물며 여행을 만끽할 수 있도록 수원 지역 숙박 인증자에게 기념품과 화성행궁 야간개장 입장권을 제공하는 '수원에서 하룻밤' 이벤트와 도심 속 템플스테이 등으로 이뤄진다.행사장 곳곳에는 관람객의 편의를 위한 안내 시설과 휴게공간이 마련한다. 스마트폰으로 프로그램 정보와 추천 동선을 간편하게 확인할 수 있는 온라인 서비스도 제공된다.시 관계자는 "올해는 행사 공간을 넓히고 지역 예술인의 참여를 확대해 더 벅차고 풍성한 경험을 관람객들에게 선사할 수 있도록 준비하고 있다"며 "수원화성의 아름다운 성곽길을 걸으며 다채로운 콘텐츠가 어우러지는 특별한 여름밤의 추억을 만드시길 바란다"고 말했다.