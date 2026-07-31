닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

경제 정책

6월 산업생산 2.3%↑, 6년 만에 최대폭 증가

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260731010011580

글자크기

닫기

세종 이지훈 기자

승인 : 2026. 07. 31. 08:32

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

'6월 산업활동동향'…생산·소비·투자 '트리플 증가'
미국 상호관세 발효, 수출 영향은<YONHAP NO-6154>
경기도 평택항에 컨테이너가 쌓여 있는 모습. / 연합
지난달 국내 산업생산이 반도체와 자동차 생산 회복에 힘입어 6년 만에 가장 큰 폭으로 증가했다. 소비와 설비투자도 나란히 늘면서 생산·소비·투자가 동시에 증가하는 '트리플 증가'를 기록했다.

국가데이터처가 31일 발표한 '6월 산업활동동향'에 따르면 지난달 전산업 생산지수(계절조정·농림어업 제외)는 120.1(2020년=100)로 전월보다 2.3% 증가했다. 이는 2020년 6월(2.9%) 이후 6년 만에 가장 큰 증가폭이다.

전산업 생산은 지난 4월(-0.5%)과 5월(-0.4%) 두 달 연속 감소한 뒤 지난달 석 달만에 증가세로 돌아섰다.

생산 회복은 제조업이 이끌었다. 광공업 생산은 전월보다 6.4% 늘며 2020년 6월 이후 가장 큰 폭의 증가를 기록했다. 특히 지난 5월 10.0% 감소했던 반도체 생산이 4.5% 증가하며 반등했고, 자동차(15.4%)와 기계장비(8.6%) 생산도 큰 폭으로 늘었다.

내수 지표도 개선됐다. 상품 소비를 보여주는 소매판매액지수는 전월보다 2.7% 증가했다. 승용차와 통신기기·컴퓨터 판매가 늘면서 내구재 판매가 12.6% 급증한 것이 증가세를 견인했다. 서비스업 생산도 전월 대비 0.7% 늘었다.

기업들의 투자도 회복세를 나타냈다. 설비투자는 기계류와 운송장비 투자가 늘면서 전월보다 5.8% 증가했다.

건설 부문도 개선 흐름을 보였다. 건설기성(불변)은 토목 공사가 1.3% 감소했지만 건축 공사가 5.9% 증가하면서 전체적으로는 전월보다 4.1% 늘었다.

경기 흐름을 보여주는 지표도 개선됐다. 현재 경기 상황을 나타내는 동행종합지수 순환변동치는 전월보다 0.5포인트(p) 상승했고, 향후 경기를 예고하는 선행종합지수 순환변동치도 0.9p 올라 경기 개선 기대를 반영했다.
이지훈 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기