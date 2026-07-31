봉화군, 도심 3개 군계획도로 정비 완료…36억8000만원 투입해 교통환경 개선

봉화군 0 유록재 구간 선형공사 현장 모습/봉화군

경북 봉화군이 주민들의 교통 불편 해소와 안전한 도로 환경 조성을 위해 추진한 봉화읍 도심 일원 군계획도로 정비사업을 8월 초 마무리한다.봉화군은 총사업비 36억8000만원을 투입해 봉화읍 도심 3개 구간의 도로망과 보행환경을 개선했다고 31일 밝혔다.우선 총사업비 9억 3000만원을 투입해 회전교차로 2개(펫고사거리, 군청 동편) 조성을 완료했다. 봉화읍 도심 중 교통량이 가장 많은 펫고사거리에 회전교차로가 설치되면서 차량 흐름 개선과 교통사고 예방에 도움이 될 것으로 기대된다.군청 진입 동선도 개선됐다. 군청사 개청 이후 지속 건의되어 온 군청 진입 동선 문제를 해결해 군청교를 통한 청사 진입 운행거리를 1.2㎞ 단축시켰다. 이를 통해 기존 봉화교에 집중되던 차량 통행이 분산되어 교량구조물에 가해지던 피로 하중 부담도 완화될 전망이다.이어, 겨울철 상습 통행 불편·위험 구간이었던 봉화읍 소재지~석평2리 진입 유록재 구간(380m)에도 22억 5000만원의 예산을 투입해 도로 폭을 넓히고 선형을 바로잡았다. 당초 급경사 커브길로 운전자의 시야 확보를 방해하던 구조적 위험 요인을 근본적으로 해소했다.보행 환경 역시 쾌적하게 변모했다. 내성천 제방도로의 노후 인도 1㎞구간에 5억원을 투입해 기존 블럭을 철거하고, 흙콘크리트 보행로(폭 2m)와 야생화정원(폭 2m)을 복합 조성했다. 단순한 보행로 기능을 넘어 주민들이 안심하고 쾌적하게 이용할 수 있는 보행 공간을 마련했다.봉화군 관계자는 "이번 3개 구간의 도로망 개편을 통해 도심 통행의 효율성과 안전성을 높였고, 앞으로도 군민이 체감할 수 있는 안전한 보행 및 운전 환경을 만들어 가는데 만전을 기하겠다"고 밝혔다.