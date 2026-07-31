셀트리온, 이탈리아서 신규 바이오시밀러 수주·공급 확대

'옴리클로' 앞세워 현지 시장 안착 가속…15개 주 판매

스테키마·앱토즈마, 입찰 수주 성공…하반기 공급·처방

[사진] 셀트리온 옴리클로 0 셀트리온의 만성 특발성 두드러기·알레르기성 천식 치료제 '옴리클로'/ 셀트리온

셀트리온이 유럽 주요 5개국 중 하나인 이탈리아에서 신규 바이오시밀러 제품군의 수주와 공급을 확대하고 있다.31일 셀트리온에 따르면 지난해 말 출시된 만성 특발성 두드러기·알레르기성 천식 치료제 '옴리클로'(성분명 오말리주맙)는 현재 이탈리아 15개 주에서 판매를 시작했다. 이 가운데 7개 지역에서 오말리주맙 공급사 중 유일하게 주정부와 공급 계약을 체결했다.토스카나와 에밀리아로마냐 지역에서는 올해 1~5월 옴리클로 누적 판매량이 전년 동기 오말리주맙 전체 처방량을 넘어섰다. 풀리아와 움브리아 지역에서는 연말까지 연간 오말리주맙 공급 물량의 80% 이상을 옴리클로가 차지할 것으로 예상된다.지난해 출시된 신규 자가면역질환 치료제 입찰 성과도 이어지고 있다. '스테키마'(성분명 우스테키누맙)는 총 9개 주에서 낙찰돼 판매 중이며, '앱토즈마'(성분명 토실리주맙)는 입찰이 진행된 9개 주 중 7개 지역에서 수주에 성공했다. 앱토즈마는 하반기 공급과 처방이 이뤄질 전망이다.자가면역질환 치료제 '유플라이마'(성분명 아달리무맙)와 항암제 '베그젤마'(성분명 베바시주맙)도 견조한 판매 흐름을 보이고 있다. 의약품 시장조사기관인 아이큐비아(IQVIA)에 따르면 올 1분기 이탈리아 점유율은 유플라이마와 베그젤마가 각각 46%, 66%을 기록했다.유원식 셀트리온 이탈리아 법인장은 "하반기에도 입찰 참여와 공급 지역 확대를 통해 신규 바이오시밀러의 입지를 강화하고 이탈리아 시장에서 성장세를 이어갈 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.