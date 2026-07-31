NH농협금융, 하반기 지역밀착형 생산·포용금융 확대…상반기 14조원 공급

지역밀착금융 4호 사업 선정…전북 NH금융허브 활용

(보도자료)(20260731)NH농협금융, 제3차 생산적금융 특별위원회 개최(사진1) 0 이찬우 NH농협금융그룹 회장이 30일 서울 종로구 NH농협타워에서 열린 제3차 생산적·포용금융 특별협의회를 주재하고 있다./NH농협금융그룹

NH농협금융그룹이 하반기 생산적·포용금융 정책의 무게중심을 지역경제 지원에 두기로 했다. 전북 'NH금융허브'를 비롯해 IMA 발행과 벤처캐피털·농식품 투자펀드 확대, 'NH상생성장펀드'의 후속 펀드 조성 등을 통해 지역산업과 취약계층에 대한 자금지원을 이어간다는 구상이다.NH농협금융그룹은 지난 30일 서울 종로구 NH농협타워에서 제3차 생산적·포용금융 특별위원회를 열고 하반기 추진 계획을 점검했다고 31일 밝혔다. 이날 회의에는 이찬우 회장과 전 계열사 담당 임원·부서장 등 약 50여명이 참석했다.농협금융은 이날 '지역밀착금융 프로젝트'를 네 번째 생산적금융 사업으로 선정했다. 앞서 농협금융은 1호 사업으로 NH투자증권의 IMA 사업진출, 2호 사업으로 탄소배출권 위탁매매 기반 종합 금융서비스를 포함한 '기후금융 패키지', 3호 사업으로 농식품투자펀드와 농식품기업 여신을 확대하는 'K-푸드 스케일업'을 각각 선정한 바 있다.포용금융 부문에서는 'NH미소재단(가칭)' 설립 진행 상황과 향후 일정을 점검했다. 또 지역신용보증재단 특별출연을 통한 마을기업 지원과 상생보험·취약계층 보험 지원, 연체채무자 재기 지원 방안도 논의했다.생산적 금융 부문에선 하반기 IMA 발행과 벤처캐피털·농식품 투자펀드 확대 방안을 주요 과제로 정했다. 특히 전북 NH금융허브를 활용한 지역 특화산업 지원과 NH상생성장 펀드 후속 펀드 조성 계획도 함께 점검했다.농협금융은 올해 상반기 생산적금융 11조9000억원과 포용금융 2조1000억원을 각각 공급했다고 밝혔다. 내부 추진관리 기준으로 계획 대비 진도율은 70%를 웃돌았다. 이 밖에도 범농협 차원에서 연내 총 9276억원 규모의 장기 연체채권을 소각·감면하고 추심을 중단한다는 계획이다.이찬우 회장은 "다른 금융회사보다 지역 친화적인 농협금융이 국민과 기업이 체감할 수 있는 생산적·포용적 금융을 확대해야 한다"며 "지역경제 활성화를 위해 전 임직원이 역할을 다해달라"고 말했다.