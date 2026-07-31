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정치 북한

北, 주일미군 사령부 증원에 “물리적 충돌 시간문제”

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목용재 기자

승인 : 2026. 07. 31. 10:38

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美압박 언급하며 “자위적 억제력 진화 매진한다는 최종 결론”
통일부 "북, 한미일 군사협력 비난하며 핵보유 정당성 강변"
북한, 구축함 '강건호' 무기시험 진행<YONHAP NO-5658>
김정은 북한 국무위원장이 진수식 도중 좌초했던 신형 5천t급 구축함 '강건호'에 탑재된 미사일과 함포 등 주요 무기체계 시험을 지난 3일 참관했다고 조선중앙통신이 5일 보도했다./연합뉴스
북한은 31일 주일미군이 사령부 인원을 증원해 기능을 강화했다고 밝힌 데 대해 "주일미군 사령부가 지역에서 미군과 그 추종국가무력을 총지휘하는 명실상부한 '전쟁사령부'로 탈을 바꾸고 있음을 보여주고 있다"고 반발했다. 핵·재래식 전력을 강화 및 현대화하는 북한이 역내 군사적 증강 움직임에 대해서는 이중잣대를 들이밀고 있는 셈이다.

조선중앙통신은 이날 논평을 통해 이같이 밝히며 "오늘날 조선반도지역에서의 물리적 충돌은 일어나는가 마는가 하는 가능성문제가 아니라 언제 일어나는가 하는 시간상문제로 명백히 규정됐다"며 이같이 밝혔다.

이 같은 내용은 지난 26일 스티브 조스트 주일미군 사령관의 일본 아사히신문과의 인터뷰에서 "이 지역에서의 위기가 일어날지 여부가 아니라 언제 일어날지를 전제로 대비해야 한다"는 발언을 겨냥한 것으로 풀이된다. 조스트 사령관은 아울러 주일미군 사령부의 인원을 작년대비 215명 증원해 기능을 강화했다고 밝히기도 했다.

통신은 "미군이 조선반도 유사시 제일먼저 한국에 투입하는 핵심증원 무력이 주일미군이라고 할 때 전쟁사령부의 과녁이 우리 공화국이라는 것은 부정할 수 없는 사실"이라며 "유사시 일본 자위대 무력을 아시아태평양지역에서의 전면전을 위한 돌격대, 기본전투무력으로 써먹자는데 그 흉심이 있다"고 주장했다.

통신은 한미, 한미일 등 3국의 안보협력 강화 움직임에 대해서도 원색적인 표현을 사용하며 민감한 반응을 내놨다.

통신은 한미연합군사령부가 지난 13일부터 16일까지 '연합·합동 지속지원훈련(CJST)'을 실시했다는 점을 언급하며 한국군을 "괴뢰군부깡패"라고 표현했다.

특히 자신들의 핵보유 정당성이 미국 압박에 있다는 점을 강조하기도 했다.

통신은 "절대불변의 적대적 의사를 노출시키며 대규모 공격 무력 및 장기 고강도작전능력 구축에 광분하는 미국의 발악적 군사모험주의적 행위들은 우리로 하여금 자위적 핵전쟁 억제력의 답보 없는 발전, 진화에 더욱 매진해야 한다는 불가역적인 최종 결론을 다시금 내리게 하고 있다"고 주장했다.

장윤정 통일부 부대변인은 이날 정례브리핑에서 "북한이 그간 한미, 미일, 한미일 간 군사 협력을 비난하면서 핵 보유 정당성을 강변하는 기존 논리를 재확인했다"고 평가했다.
목용재 기자

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