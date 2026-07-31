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“포천형 교육혁신모델 함께 만들어요”…시·교육지원청 ‘의기투합’

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포천 진현탁 기자

승인 : 2026. 07. 31. 11:23

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교육부 '교육혁신선도지역' 지정 준비 막바지 비지땀
1-3 포천시, 포천교육지원청과 함께 교육혁신선도지역 지정 준비 착수1
포천시와 포천교육지원청 관계자들이 30일 시청 회의실에서 열린 포천교육혁신추진단' 실무협의체 업무회의에 첨석해 토론을 하고 있다./포천시
경기 포천시가 교육혁신선도지역 지정 준비에 막바지 비지땀을 흘리고 있다. 전국 최다 자기주도학습센터 개설, 포천애봄365 돌봄 프로젝트 등 지난 2024년 이후 교육발전특구 시범지역 지정 이후 거둔 성과를 강점으로 내세운다는 전략이다.

포천시는 지난 30일 포천교육지원청과 '포천교육혁신추진단' 실무협의체 업무회의를 열고, 교육부 교육혁신선도지역 지정 준비에 본격 착수했다고 31일 밝혔다.

교육혁신선도지역은 교육부가 기존 교육특구 등 지역교육 사업을 통합·재편한 핵심 정책이다. 교육혁신선도지역으로 지정되면 연간 20억원씩 최대 5년간 100억원을 지원받는다. 포천시는 이번 지정으로 지역 맞춤형 미래교육 체계를 완성하고, 학생들에게는 양질의 교육환경을 제공하는 등 지역 정주기반을 한층 다진다는 목표다.

이날 회의에서는 데이터 기반 지역 교육 여건 분석, 소규모학교 연계·거점 혁신 모델, 지역교육혁신협의체 구성, 지역 의견수렴 계획 등 오는 9월 교육부에 제출할 운영기획서의 핵심 전략과 과제를 논의하고, 양 기관 간 협력체계를 더욱 강화하기로 했다.

포천시의 강점은 2024년 교육발전특구 시범지역 지정 이후 2년간 쌓아온 성과다. 국비 68억원을 포함해 3개년 누적 234억원 규모의 교육발전특구사업 투자를 이어가고 있으며, 이 가운데 포천애봄365 돌봄 프로젝트, 포천에듀로드, 한국교육방송공사 자기주도학습센터(전국 최다 9개), 자율형공립고 2.0, 청소년 예술학교 운영 등이 대표 성과다.

백영현 시장은 "'교육이 곧 정주(定住)'라는 시정 방침 아래 지난 3년간 성과를 쌓아왔다"며 "이번 교육혁신선도지역 지정으로 작은 학교가 지역을 살리는 포천형 교육혁신 모델을 완성하고, 포천교육지원청과 함께 교육 대전환을 이루겠다"고 밝혔다.
진현탁 기자

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