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“경륜공원에 이렇게 멋진 체육시설이…광명시민은 좋겠네”

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광명 주성식 기자

승인 : 2026. 07. 31. 16:12

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필라테스·요가실, 다목적 체육관, 체력단련실 등 갖춰…내달 5일 오픈
광명시_경륜공원 스포츠센터
경기 광명시 경륜센터 스포츠센터 전경. /국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부
광명시민들이 건강과 여가를 함께 챙길 수 있는 새로운 생활체육시설이 광명스피돔에 문을 연다.

광명시는 광명스피돔 '경륜공원 스포츠센터'가 다음달 운영을 시작한다고 31일 밝혔다.

경륜공원 스포츠센터는 광명스피돔 경륜공원 내 기존 농구장 부지에 지상 3층, 연면적 약 2636㎡ 규모로 광명시와 서울올림픽기념국민체육진흥공단이 협력해 조성한 복합 생활체육시설이다.

1층에는 필라테스·요가실(GX룸), 2층에는 배드민턴·농구 등을 즐길 수 있는 다목적 체육관과 체력단련실(피트니스실), 3층에는 기구 필라테스실과 다목적실 등을 갖췄다.

체력단련실은 성인 대상으로만 운영하며, 그 외 시설에서 이뤄지는 배드민턴·요가·청소년 농구·기구 필라테스·댄스스포츠·줌바댄스·시니어 에어로빅 등 강좌에 따라 이용 가능 연령이 다르다.

스포츠센터는 8월 5일부터 30일까지 무료 시범 운영한 뒤 9월 2일부터 유료 정식 운영한다. 운영시간은 매주 수요일부터 일요일까지 오전 10시부터 오후 7시까지며, 월·화요일은 정기 휴관일이다. 설·추석 명절 연휴에도 휴관한다.

박승원 시장은 "시민들이 가까운 곳에서 편리하게 운동하고 건강한 여가를 즐길 수 있는 생활체육 공간이 새롭게 마련돼 뜻깊다"며 "앞으로도 시민들의 건강한 일상을 뒷받침하는 생활체육 환경을 더욱 확대하겠다"고 밝혔다.
주성식 기자

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