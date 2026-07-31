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이란 “요르단·쿠웨이트 미군기지 공격” 주장…美 “허위 사실, 모두 요격”

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박진숙 기자

승인 : 2026. 07. 31. 10:53

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F-35 전투기·드론 격납고 등 파괴 주장
요르단·쿠웨이트, 이란과 다른 발표
이란, 공격 피해 영상 미공개…신빙성 떨어져
BRITAIN-RUSSIA-DEFENCE-NATO
미 공군 F-35A 스텔스 전투기./AFP 연합
이란이 미국 공격에 대한 보복으로 요르단과 쿠웨이트의 미군 기지를 공격했다고 주장했다. 미국 중부사령부는 허위 사실이라고 반박해 중동 긴장이 극도로 고조되고 있다.

30일(현지시간) 로이터통신 등에 따르면 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 요르단 알아즈라크 공군기지를 탄도미사일로 공격했다고 밝혔다.

IRGC는 성명을 통해 "F-35 전투기 3대를 완전히 파괴했고, 다른 3대에도 심각한 손상을 입혔다"며 "드론 격납고와 항공유 저장시설도 파괴했다"고 주장했다. 또 미군 장교와 정비 요원 일부가 사망했다고 덧붙였다.

IRGC는 쿠웨이트의 알리 알살렘 미군 주둔 기지도 공격했다고 주장했다.

IRGC는 이번 공격이 "미국의 이란 케슘섬 공격에 대한 대응"이라며 "미국이 이 지역에서 완전히 축출될 때까지 미군 기반 시설에 대한 공격을 계속하겠다"고 경고했다.

미군 중부사령부(CENTCOM)는 즉각 반박에 나섰다. CENTCOM은 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "이란의 공격 시도로 파괴되거나 손상된 미국 항공기는 없다"며 "미사일과 드론은 모두 요격됐거나 목표에 도달하지 못했다"고 밝혔다.

이어 이란 관영 매체가 보도한 '유조선 봉쇄선 돌파' 주장도 사실이 아니라며, 걸프 지역에서 봉쇄가 완전히 이행되고 있다고 강조했다.

요르단과 쿠웨이트도 이란의 주장과 다른 발표를 했다. 요르단군은 자국 영토를 향해 발사된 이란 미사일 5발을 방공망으로 격추했으며, 공격으로 인한 인명 피해는 없었다고 밝혔다.

쿠웨이트 국방부는 "쿠웨이트에서 확인된 피해는 미군기지가 아니라 북부 지역의 중국 기업 건물"이라며 "근로자 1명이 사망하고 건물에 심각한 손상이 발생했다"고 설명했다.

이란의 주장이 신빙성이 떨어지는 이유는 현재까지 알아즈라크 기지나 미군 전투기의 피해를 뒷받침하는 위성사진이나 영상이 확인되지 않기 때문이다.

이란은 미사일 발사 영상만 공개했으며 알아즈라크 기지나 F-35 파괴를 입증할 수 있는 현장 사진이나 영상, 위성자료는 공개하지 않았다.

이 때문에 이란의 발표는 아직 신뢰할 만한 증거는 없으며 지금까지 확보된 자료로는 이란의 주장이 설득력이 부족하다는 분석이다.
박진숙 기자

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