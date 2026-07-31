사우디, 홍해 수송 보호 ‘다국적 해상 방위 연합체’ 설립 추진

43개국·EU 참석 논의, 14개국 공동 성명

걸프 6개국 중 오만·UAE 성명 불참

PRU20260715378401009_P4-crop 0 홍해 입구 바브엘만데브 해협의 위성영상./로이터 연합

사우디아라비아가 예멘의 친이란 후티 반군의 공격으로 홍해 일대 해상 운송이 위협받자 국제 해상 안보를 강화하기 위한 '다국적 해상 방위 연합체' 창설에 나섰다.30일(현지시간) 로이터통신에 따르면 사우디아라비아 국방부는 이날 수도 리야드에서 열린 관련 회의에서 다국적 방위 연합체 창설 계획을 논의했다.이날 회의에는 43개국과 유럽연합(EU) 대표단이 참석했으며, 사우디가 창설 주도국이자 본부 소재국 역할을 맡는다.국방부는 이 연합체가 △홍해·아덴만·바브엘만데브 해협에서의 해상 안보 강화 △항행의 자유 수호 △국제 교역로 및 에너지 공급선 확보 △공동 해양 이익 보호 등을 목표로 한다고 설명했다.참석 국가 중 14개국이 공동 성명을 통해 연합체 구상을 지지하며 참여 의사를 밝혔다. 바레인·방글라데시·지부티·이집트·요르단·쿠웨이트·나이지리아·파키스탄·카타르·사우디·소말리아·수단·튀르키예·예멘 등이다.걸프협력이사회(GCC) 회원국 6개국 중 오만과 아랍에미리트(UAE)는 지지국 명단에 포함되지 않았다.오만은 현재 이란과 함께 호르무즈 해협 통행료 부과 방안을 논의 중이며, UAE는 원유 생산량 분배 문제로 사우디와 갈등을 빚다 OPEC을 탈퇴한 상태다.사우디는 연합체 참여를 원하는 국가들에 언제든 문을 열어두겠다고 밝혔다.한편, 이번 연합체 설립 구상은 예멘의 친이란 무장조직 후티 반군이 지난 20일 홍해에서 사우디를 상대로 '해상 봉쇄'를 선언하고 사우디 선박을 공격한 데 따른 대응이다. 사우디는 예멘 호데이다에 있는 후티 군사시설을 공습하며 맞섰다.홍해는 호르무즈 해협과 함께 세계 에너지·무역 수송의 핵심 요충지로, 미국과 이란 간 전쟁의 전선이 걸프를 넘어 홍해까지 확산하면서 국제적 긴장이 고조되고 있다.