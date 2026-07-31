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진안군의회, 제308회 임시회 폐회…추경 6447억원 의결·조례안 11건 처리

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진안 박윤근 기자

승인 : 2026. 07. 31. 11:16

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20260731 진안군의회, 제308회 임시회 폐회
진안군의회 제308회 임시회 진행 광경.
전북 진안군의회가 제308회 임시회를 마무리하고 조례안과 동의안, 추가경정예산안 등 주요 안건을 처리했다.

진안군의회는 31일 제2차 본회의를 열어 제308회 임시회 일정을 마무리했다고 밝혔다.

이번 임시회에서는 조례안과 동의안 심사, 2026년도 군정 주요업무 추진상황 및 하반기 계획 청취, 제2회 추가경정예산안 심사 등이 진행됐다.

운영행정위원회에서는 '진안군 선택예방접종 지원에 관한 조례 전부개정조례안' 등 8건을 심사해 6건을 원안가결하고, '진안군 체육시설 관리 운영 조례 일부개정조례안'은 수정가결했다. '진안군 공공임대주택 운영지원 조례안'은 지원기준과 내용의 명확성이 필요하다고 판단해 본회의에 부의하지 않기로 의결했다.

산업건설위원회에서는 '진안군 농업작업 안전재해 예방 및 지원에 관한 조례안' 등 6건을 심사해 5건을 원안가결했으며, '댐 로컬브랜딩 연계 워케이션빌리지 조성사업 업무협약동의안'은 국유지 매입 불확실성과 재정부담 등을 고려해 본회의에 부의하지 않기로 의결했다.

예산결산특별위원회에서는 본예산 대비 13.12% 증액된 6447억 4663만원 규모의 제2회 추가경정예산안을 심사해 5건, 총 1억 8900만원을 삭감하고 내부유보금으로 계상했다. 다만 민간경상사업보조로 편성된 '조사료 사일리지 랩·네트 지원사업'은 군수의 증액 요청을 반영해 6000만원을 당초 예산대로 증액했다.

김명갑 의장은 "진안군의회는 앞으로도 집행부의 사업이 당초 목적에 맞게 추진되고 군민에게 실질적인 혜택으로 이어질 수 있도록 의회 본연의 역할을 충실히 수행하겠다"고 말했다.
박윤근 기자

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