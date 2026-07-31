동원시스템즈, 2분기 영업익 21% 증가…포장재 수출이 실적 견인

동원시스템즈 CI 0 동원시스템즈 CI

동원그룹의 포장재 계열사 동원시스템즈가 고부가 포장재 수출 확대와 해외 자회사 성장에 힘입어 2분기 두 자릿수 영업이익 증가율을 기록했다.31일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 동원시스템즈의 연결 기준 2분기 영업이익은 314억원으로 지난해 같은 기간보다 21.1% 증가했다. 같은 기간 매출은 4022억원으로 9.8% 늘었다.상반기 누적 매출은 7400억원으로 전년 동기 대비 5.2% 증가했으며, 영업이익은 444억원으로 15.5% 늘었다.동원시스템즈는 고환율과 고유가, 내수 경기 침체 등 대외 여건이 지속됐지만 고부가가치 제품 수출 확대와 해외 법인 실적 개선이 수익성 향상으로 이어졌다고 설명했다.소재 부문은 재활용이 가능한 폴리에틸렌(PE) 기반 친환경 포장재인 '유니소재'를 앞세워 북미와 아시아, 아프리카 등 해외 시장 공략을 강화했다. 이에 따라 포장재 수출액은 지난해 같은 기간보다 약 20% 증가했다.베트남 계열사인 TTP(Tan Tien Packaging)도 북미 시장 판매 확대에 힘입어 성장세를 이어갔다. 베트남을 비롯해 미국과 캐나다 등으로 판매를 확대하며 매출이 전년 동기 대비 약 20% 증가했다.동원시스템즈는 하반기에도 글로벌 시장 공략을 확대하는 동시에 미래 성장동력 확보에 속도를 낼 계획이다. K포장재 수출을 확대하는 한편 2차전지 소재와 첨단필름 등 신사업 육성에도 투자를 이어간다는 방침이다.동원시스템즈 관계자는 "글로벌 원자재 수급 불안이 이어지는 상황에서도 고부가가치 제품 수출 확대를 통해 매출과 수익성을 모두 개선했다"며 "하반기에는 K포장재 수출 경쟁력을 강화하고 2차전지 소재와 첨단필름 등 미래 성장사업 육성에도 집중할 계획"이라고 말했다.