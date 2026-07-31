닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

유통 식품

동원시스템즈, 2분기 영업익 21% 증가…포장재 수출이 실적 견인

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260731010011679

글자크기

닫기

정문경 기자

승인 : 2026. 07. 31. 11:13

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

동원시스템즈 CI
동원시스템즈 CI
동원그룹의 포장재 계열사 동원시스템즈가 고부가 포장재 수출 확대와 해외 자회사 성장에 힘입어 2분기 두 자릿수 영업이익 증가율을 기록했다.

31일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 동원시스템즈의 연결 기준 2분기 영업이익은 314억원으로 지난해 같은 기간보다 21.1% 증가했다. 같은 기간 매출은 4022억원으로 9.8% 늘었다.

상반기 누적 매출은 7400억원으로 전년 동기 대비 5.2% 증가했으며, 영업이익은 444억원으로 15.5% 늘었다.

동원시스템즈는 고환율과 고유가, 내수 경기 침체 등 대외 여건이 지속됐지만 고부가가치 제품 수출 확대와 해외 법인 실적 개선이 수익성 향상으로 이어졌다고 설명했다.

소재 부문은 재활용이 가능한 폴리에틸렌(PE) 기반 친환경 포장재인 '유니소재'를 앞세워 북미와 아시아, 아프리카 등 해외 시장 공략을 강화했다. 이에 따라 포장재 수출액은 지난해 같은 기간보다 약 20% 증가했다.

베트남 계열사인 TTP(Tan Tien Packaging)도 북미 시장 판매 확대에 힘입어 성장세를 이어갔다. 베트남을 비롯해 미국과 캐나다 등으로 판매를 확대하며 매출이 전년 동기 대비 약 20% 증가했다.

동원시스템즈는 하반기에도 글로벌 시장 공략을 확대하는 동시에 미래 성장동력 확보에 속도를 낼 계획이다. K포장재 수출을 확대하는 한편 2차전지 소재와 첨단필름 등 신사업 육성에도 투자를 이어간다는 방침이다.

동원시스템즈 관계자는 "글로벌 원자재 수급 불안이 이어지는 상황에서도 고부가가치 제품 수출 확대를 통해 매출과 수익성을 모두 개선했다"며 "하반기에는 K포장재 수출 경쟁력을 강화하고 2차전지 소재와 첨단필름 등 미래 성장사업 육성에도 집중할 계획"이라고 말했다.
정문경 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

장동혁 “시민이 이겼다”…국민의힘 현역 15명 올공에 집결

李 “한·칠레는 이상적인 파트너…FTA 현대화·핵심광물 협력 추진”

배우 김민하, 올해 부산국제영화제 단독 사회자 낙점

“탱크 올라가 인증 샷”…서경덕, 전쟁기념관 외국인 관광객 민폐 지적

[기자의눈] 사람 목숨 건 승강기 공사, ‘몰랐다’는 말로 끝낼 일인가

“복도 한복판에 에어컨 실외기”…아파트 주민 분통, “지진 난 줄 알았다”

최태원 회장, 공시규정 최대치 48억 매수에 뉴욕까지 들썩… 24시간 움직인 SK하이닉스

지금 뜨는 뉴스

“MZ 사로잡았다”…갤럭시 Z8 사전예약 절반이 1030

싱크대에 버렸다가 수리비 폭탄…고쳐야 할 주방습관은?

“버거킹 아침 됩니다”…맥모닝 긴장하게 만든 간판 화제

도쿄베리, 日 도쿄바나나 ‘카피’ 논란…백화점 팝업도 중단

기후동행패스 9월 정식 출시…청년 혜택 39세로 확대