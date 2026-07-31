순창 강천힐링스파 누적 방문객 8만명 돌파…지역 대표 힐링 관광지로 부상

순창 0731 - 강천 힐링스파, 여름철 휴양시설로 각광받아 0 순창군 강천 힐링스파./순창군

전북 순창군 강천힐링스파가 개장 이후 누적 방문객 8만 명을 돌파하며 지역 대표 관광시설로 자리잡고 있다.순창군은 지난 2022년 4월 문을 연 강천힐링스파가 올해 7월 기준 누적 방문객 8만여 명을 기록했다고 31일 밝혔다.강천힐링스파는 연면적 2904.57㎡ 규모의 복합 휴양시설로 치유누리실과 도반욕실, 족욕실 등 다양한 치유·휴식 공간을 갖추고 있다. 남녀노소 누구나 이용할 수 있는 시설을 마련해 사계절 관광객들의 발길이 이어지고 있다.또 야외온천 족욕장과 동굴형 체험관, 강천음용수 취수장 등이 조성된 온천정원 역시 색다른 경험을 선사하며 방문객들이 즐겨 찾는 공간이다.특히 핵심 시설인 1층 치유누리실과 노천탕은 여름 성수기를 맞아 가족 단위 관광객들의 발길이 이어지고 있다. 시원한 스파와 풀장, 탁 트인 개방감을 자랑하는 노천탕, 건강 증진에 도움이 되는 사우나실까지 한곳에서 즐길 수 있어 여름방학을 맞은 가족 단위 관광객들의 휴양시설로 이용되고 있다.이처럼 계절에 관계없이 꾸준한 방문객이 이어지면서 강천힐링스파는 관광 활성화와 지역경제에 도움이 되고 있다.최영일 군수는 "강천힐링스파의 인기는 사계절 내내 즐길 수 있는 다양한 치유·휴양 시설에 있다"며 "앞으로 시설 개선과 서비스 품질 향상을 통해 관광객들의 만족도를 높이도록 최선을 다하겠다"고 말했다.