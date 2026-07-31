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이종순 순천향대교수, 글로벌 석학지원사업 선정…당뇨병 신약 후보물질 발굴 추진

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아산 이신학 기자

승인 : 2026. 07. 31. 11:52

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이종순 교수
순천향의생명연구원(SIMS) 이종순 원장. /순천향대학교
순천향대학교 순천향의생명연구원(SIMS) 이종순 연구석좌교수가 NK세포를 활용한 비만성 염증과 인슐린 저항성 연구를 통해 새로운 제2형 당뇨병 치료 전략 개발에 나선다.

순천향대는 이 교수가 과학기술정보통신부의 '2026년도 국내 글로벌 석학 연구역량 활용 지원사업' 대상자로 선정됐다고 31일 밝혔다.

이 사업은 올해 처음 도입된 석학·고경력 과학기술인 지원 프로그램으로, 세계적 연구자의 전문성과 연구 경험을 국가 연구자산으로 활용하기 위해 마련됐다. 과기정통부는 2026년과 2027년 각각 20명씩 모두 40명의 글로벌 석학을 선정해 연구를 지원할 계획이다.

이 교수는 면역과 대사질환의 상호작용을 연구하는 면역대사학 분야 연구자로, 하버드 의과대학과 조슬린 당뇨병센터에서 교수·책임연구원으로 재직하며 비만과 염증, 인슐린 저항성, 제2형 당뇨병 분야에서 기초연구부터 전임상·임상·사업화까지 전주기 연구역량을 쌓았다.

2019년 순천향대 정교수로 영구 귀국한 뒤에는 지역혁신 선도연구센터(RLRC)인 대사질환 조직항상성연구센터(MHRC)를 유치했다. MHRC가 개최하는 'MHRC Symposium at SIMS'를 국내 대표 대사질환 국제심포지엄으로 성장시키며 국내 연구자들의 글로벌 연구 교류에도 기여했다.

이 교수는 순천향의생명연구원 부원장을 거쳐 2023년부터 원장을 맡고 있다. 현재 연구석좌교수로서 SIMS와 의생명융합학과를 중심으로 해외에서 축적한 면역대사 연구역량을 국내에 확산하고 후학 양성에 힘쓰고 있다.

이번 연구에서는 NK세포를 매개로 한 비만 유도 비고전적 염증이 전신성 인슐린 저항성을 일으키는 기전을 규명한다. 이를 바탕으로 NK세포 표적 신약 후보물질을 제시하고, 비만 특이적 염증을 억제하는 새로운 인슐린 저항성·제2형 당뇨병 치료 전략을 마련할 계획이다.

이 교수는 "하버드와 조슬린에서 축적한 면역대사 연구 노하우를 국내 연구 생태계에 이전하는 것이 제게 주어진 역할"이라며 "NK세포라는 새로운 표적에서 비만성 당뇨병 치료의 실마리를 찾고, 연구 성과가 실제 환자를 위한 신약 개발로 이어지도록 노력하겠다"고 말했다.

송병국 총장은 "이번 선정은 이종순 교수 개인의 성취를 넘어 순천향대의 의생명 연구역량이 국가적으로 인정받은 결과"라며 "우수 연구자들이 연구에 전념하고 성과가 미래 연구인력 양성으로 이어질 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.
이신학 기자

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