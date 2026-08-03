‘한 줄 서기냐, 두 줄 서기냐’…에스컬레이터 안전 해법 국민이 찾는다

29일 ‘모두의 토론회’ 개최…국민 참가자 200명 모집

한 줄·두 줄 서기부터 사고 원인·예방 대책까지 논의

에스컬레이터 0 시민들이 서울 지하철역 에스컬레이터를 이용하기 위해 줄지어 서 있다. 행정안전부는 오는 29일 에스컬레이터 안전 이용 방안을 논의하는 '모두의 토론회'를 연다. /연합뉴스

에스컬레이터의 안전한 이용 방안을 놓고 국민과 전문가가 함께 해법을 모색하는 공론의 장이 마련된다. 한 줄 서기와 두 줄 서기 가운데 어느 방식이 더 안전한지를 비롯해 사고 원인과 예방 대책, 시설 관리와 제도 개선 방안 등이 폭넓게 논의될 예정이다.행정안전부는 오는 29일 서울 연세대학교 백양누리에서 '에스컬레이터 안전 이용'을 주제로 참여형 정책 토론회인 '모두의 토론회'를 개최한다고 3일 밝혔다.이번 토론회는 에스컬레이터 한 줄 서기와 두 줄 서기를 둘러싼 단순한 찬반 논의에서 벗어나 사고 발생 원인과 실제 이용 행태, 설비·유지관리 상태, 제도 개선 방안 등을 종합적으로 살펴보기 위해 마련됐다.토론회에서는 승강기 분야 전문가들의 주제 발표에 이어 참가자들이 일상에서 느낀 불편과 개선 의견을 직접 제안한다. 전문가 중심의 일방적인 정책 설명이 아니라 국민과 전문가가 함께 해결 방안을 만드는 방식으로 진행된다.행안부는 토론회에서 나온 의견을 향후 에스컬레이터 안전문화 개선과 관련 정책 추진 과정에 활용할 방침이다. 참가자들이 충분한 정보를 바탕으로 토론할 수 있도록 전국 에스컬레이터의 주행 길이와 운행 속도, 경사도별 보유 현황 등 관련 통계와 학습자료도 사전에 제공한다.토론회는 29일 오후 1시부터 5시까지 진행되며, 에스컬레이터 안전 이용에 관심 있는 국민이면 누구나 신청할 수 있다. 행안부는 오는 10일까지 행안부 누리집과 대국민 온라인 소통 창구인 '소통혁신24'를 통해 참가자 200명을 모집한다.현장 토론에 앞서 온라인 사전 의견 수렴도 진행한다. 국민은 '소통혁신24' 모두의 토론회 게시판에서 에스컬레이터 안전 이용과 관련한 질문에 투표할 수 있으며, 결과는 현장 토론회에서 공개된다.윤호중 행안부 장관은 "에스컬레이터 이용문화는 일상과 직접 맞닿아 있고 의견도 다양한 만큼 국민과 함께 토론하고 숙의하는 과정이 필요하다"며 "사회적 공감대를 얻을 수 있는 이용문화를 만들어가겠다"고 말했다.