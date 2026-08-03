“온열질환 막아라”…조용호 오산시장, ‘폭염속 정전’ 주택가 긴급점검

시청 버스 투입해 '이동형 무더위쉼터'로 활용

오산시의회_폭염대응 0 조용호 오산시장(왼쪽)이 지난 2일 정전이 발생한 은계동 영산그린맨션을 찾아 현장대응 상황을 확인하고 있다. /오산시

경기 오산시가 지난 2일 폭염속 정전이 발생한 공동주택에 시청버스를 긴급 투입해 이동형 무더위쉼터를 운영함으로써 온열질환 발생을 사전에 예방했다.3일 오산시에 따르면 지난 2일 폭염경보가 내려져 낮 최고기온이 35도를 웃도는 가운데 낮 12시 20분경 변압기 고장으로 정전이 발생한 '영산그린맨션'에는 별도의 무더위쉼터가 없어 고령자와 어린이 등 폭염 취약계층이 더위를 피할 공간이 마땅치 않아 주민들의 건강과 안전이 우려되는 상황이었다.이에, 시는 정전 상황 확인 직후 냉방시설을 갖춘 시청 버스 1대를 현장에 투입해 주민들이 전력 복구를 기다리는 동안 더위를 피할 수 있는 임시 휴식공간으로 활용했다.이날 정전은 발생 2시간 30여 분 만인 오후 2시 52분께 복구됐으며 시는 복구가 완료될 때까지 현장 상황과 주민 불편 여부를 확인하며 대응을 이어갔다.조용호 시장은 정전사고 발생 보고를 받은 후 현장을 찾아 이동형 무더위쉼터 운영과 전력 복구 상황을 확인했다. 관계 부서에는 노약자 등 취약계층 보호를 우선하고, 관계기관과 협력해 주민 불편을 최소화하도록 지시했다.한편 오산시는 앞으로도 폭염이 이어지는 동안 정전 등 돌발상황에 대비해 현장 여건에 맞는 시민 보호 방안을 마련하고, 상황 발생 시 신속히 대응할 방침이라고 밝혔다.조용호 시장은 "폭염 속 정전은 짧은 시간이라도 주민들의 건강과 안전에 직접적인 영향을 줄 수 있다"며 "예상하지 못한 상황에서도 취약계층을 우선 보호할 수 있도록 현장 대응에 빈틈이 없게 하겠다"고 말했다.