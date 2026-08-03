“온열질환 막아라”…조용호 오산시장, ‘폭염속 정전’ 주택가 긴급점검

3일 오산시에 따르면 지난 2일 폭염경보가 내려져 낮 최고기온이 35도를 웃도는 가운데 낮 12시 20분경 변압기 고장으로 정전이 발생한 '영산그린맨션'에는 별도의 무더위쉼터가 없어 고령자와 어린이 등 폭염 취약계층이 더위를 피할 공간이 마땅치 않아 주민들의 건강과 안전이 우려되는 상황이었다.
이에, 시는 정전 상황 확인 직후 냉방시설을 갖춘 시청 버스 1대를 현장에 투입해 주민들이 전력 복구를 기다리는 동안 더위를 피할 수 있는 임시 휴식공간으로 활용했다.
이날 정전은 발생 2시간 30여 분 만인 오후 2시 52분께 복구됐으며 시는 복구가 완료될 때까지 현장 상황과 주민 불편 여부를 확인하며 대응을 이어갔다.
조용호 시장은 정전사고 발생 보고를 받은 후 현장을 찾아 이동형 무더위쉼터 운영과 전력 복구 상황을 확인했다. 관계 부서에는 노약자 등 취약계층 보호를 우선하고, 관계기관과 협력해 주민 불편을 최소화하도록 지시했다.
한편 오산시는 앞으로도 폭염이 이어지는 동안 정전 등 돌발상황에 대비해 현장 여건에 맞는 시민 보호 방안을 마련하고, 상황 발생 시 신속히 대응할 방침이라고 밝혔다.
조용호 시장은 "폭염 속 정전은 짧은 시간이라도 주민들의 건강과 안전에 직접적인 영향을 줄 수 있다"며 "예상하지 못한 상황에서도 취약계층을 우선 보호할 수 있도록 현장 대응에 빈틈이 없게 하겠다"고 말했다.