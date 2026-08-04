지역혁신도 AI로…공주대, 버지니아텍과 미래인재 키운다

청년주거·보행안전 등 지역현안 해결역량 키워

AI-올데이-부트캠프 0 국립공주대학교 부동산학과 김재환 교수 연구팀과 미국 버지니아텍 관계자, 캠프 참가자들이 생성형 AI 활용 역량 강화를 위한 AI 올데이 부트 캠프를 마친 뒤 기념촬영하고 있다./공주대

국립공주대학교가 생성형 인공지능(AI)을 활용해 지역사회 현안을 해결할 실무형 인재양성에 속도를 내고 있다.공주대 부동산학과 김재환 교수 연구팀은 미국 버지니아텍과 공동으로 'AI 올데이 부트 캠프'를 개최하고 지역사회 문제 해결을 위한 생성형 AI 활용 역량 강화에 나섰다고 3일 밝혔다.천안공과대학 산학협력관에서 열린 이번 캠프에는 지역주민과 관련 실무자, 대학원생 등 20여명이 참석했다.이번 프로그램은 국립공주대 글로컬대학사업단 지역사회 특화센터가 추진하는 지역사회 리빙랩 및 글로벌 공동연구랩 사업의 일환으로 마련됐다.글로컬대학30 사업이 지향하는 현장 기반 문제 해결형 인재양성을 생성형 AI 기술과 접목한 실습 중심 교육으로 진행됐다.참가자들은 구글 코랩과 제미나이 API를 활용해 실제 연구와 행정, 정책 현장에 적용할 수 있는 AI 활용 기술을 집중적으로 익혔다.교육은 총 4개의 실습 과정으로 구성됐다. 거리뷰 사진에서 보도와 횡단보도 등 보행 안전 요소를 자동 추출하고 침수 상황을 가상으로 구현하는 실습을 비롯해 주거 실내 공간을 입주자 페르소나별로 재구성하는 가상 스테이징(빈 방 사진에 AI로 가구·소품을 디지털로 배치해, 실제로 가구를 옮기지 않고도 매력적인 공간 이미지를 만드는 방식) 실습, 지역 정보 PDF에서 인구·면적·산업 등 데이터를 구조화해 추출하는 실습, 한국학술지인용색인(KCI) 오픈 API를 활용해 관련 분야 논문 메타데이터를 대량 수집·분석하는 체계적 문헌고찰 기법 등이 진행됐다.강연을 맡은 김정환 버지니아텍 교수는 "이제는 사람이 아닌 AI에게 업무를 맡기는 시대로, 문제를 작은 단계로 분해하는 설계 역량과 비판적 활용 능력이 연구의 핵심 경쟁력이 된다"고 말했다.이어 서울시립대학교 이승현 학생이 실제 AI 프로젝트를 시연했으며 '생각하기-짝 토론-공유하기' 방식의 연구 아이디어 브레인스토밍도 진행돼 참가자들의 호응을 얻었다.김재환 교수는 "이번 캠프에서 익힌 데이터 대량 분석 역량은 청년 주거 임대정보 안내 챗봇 개발과 고령자 보행 위험지점 자동 분류·지도화 등 리빙랩 분과별 AI 프로토타입 및 KPI 대시보드 구축으로 이어질 것"이라며 "앞으로도 데이터를 기반으로 지역 혁신과 정주 여건 개선이라는 실질적인 성과를 창출해 나가겠다"고 강조했다.