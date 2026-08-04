싱크홀 예방 총력…안산시, 노후 하수관로 1386㎞ 집중 관리

안산시 노후 하수관로 0 안산시 노후 하수관로 교체 공사 모습./안산시

경기 안산시가 전국적으로 잇따르는 도심 지반침하(싱크홀) 사고에 선제적으로 대응하기 위해 2229억원 규모의 노후 하수관로 정비사업을 추진한다.안산시는 시민 안전과 보행환경 개선을 위해 노후 하수관로 정비사업을 본격적으로 추진한다고 4일 밝혔다.이번 사업은 노후 하수관로의 구조적 결함으로 발생할 수 있는 토사 유출과 지반침하를 예방하기 위한 것으로, 총사업비 2229억원을 투입해 정밀조사와 단계별 정비를 진행한다.시가 관리하는 공공하수관로는 총 1855㎞다. 이 가운데 2005년 이전에 매설돼 사용 기간이 20년을 넘긴 1386㎞를 중점 관리 대상으로 지정해 정밀조사를 실시하고 있다.현재까지 약 683㎞ 구간에 대한 조사를 마쳤으며, 조사 결과를 바탕으로 모두 6단계에 걸쳐 정비사업을 추진할 계획이다.1단계 사업은 고잔동과 부곡동 일원 30.6㎞ 구간의 정비를 완료했다. 현재는 사동과 본오동, 월피동, 와동 일원 30.4㎞를 대상으로 2·3단계 사업을 진행 중이다. 선부동과 고잔동 등 75.5㎞를 대상으로 하는 4~6단계 사업은 2040년까지 순차적으로 추진된다.시는 이번 사업을 통해 하수관 파손으로 인한 지반침하 위험을 줄이고 하수 누수에 따른 토양 오염과 악취 발생도 예방할 수 있을 것으로 기대하고 있다.또 사업의 안정적인 추진을 위해 중앙부처와 협의해 국비 확보를 추진하고, 시민 부담을 고려한 단계적 하수도 요금 현실화 방안도 함께 검토할 예정이다.이민근 시장은 "노후 하수관로 정비는 시민 안전과 직결되는 중요한 사업"이라며 "정밀조사와 체계적인 정비를 통해 지반침하를 예방하고 시민들이 안심할 수 있는 도시 환경을 조성하겠다"고 말했다.