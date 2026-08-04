기후변화가 바꾼 ‘7년의 産苦’…청주 가덕면에 애플망고 ‘주렁주렁’

2019년 부터 아열대작물 육성 시작…고부가 상품 수확

이장섭 시장 "새 기후에 맞는 신소득 작목 발굴 지원"

다운로드 (2) 0 청주시 상당구 가덕면에서 3년째 수확하고 있는 아열대작물 애플망고, 기후변화에 따른 고소득 유망작물이다./청주시

기후변화가 충북 농업의 지형을 바꾸고 있다. 한때 제주도와 남해안 일부 지역에서만 재배할 수 있었던 대표적인 아열대 과일인 애플망고가 청주시 상당구 가덕면에서 안정적으로 생산되면서 내륙 농업의 새로운 가능성을 보여주고 있다.4일 아시아투데이 취재를 종합하면 청주시 상당구 가덕면의 일부 농가는 지난 2019년부터 청주시농업기술센터의 지원을 통해 시설하우스를 활용한 애플망고 재배를 시작해 2024년 첫 수확 했다. 당도와 상품성이 우수한 애플망고가 생산되면서 소비자들의 관심도 높아지고 있다.청주의 애플망고 재배는 △2019년 아열대 작물 육성 사업 시작(무화과·레몬·파파야·애플망고 등 시범 보급) △2022년 본격 시범 재배 △2024년 청주 첫 애플망고 수확 △2025년 본격 생산 단계(2022년 식재 430주 애플망고 약 1.25톤 생산 예상) △2026년 0.12㏊ 규모 시설하우스 3년생 애플망고 재배(올해 7월 말부터 첫 수확·예상 수확량 약 500㎏) 등의 과정을 거쳤다.앞서, 아열대 작물 재배 농가는 2024년 15농가에서 2026년 21농가로 늘었으며, 주요 품목은 애플망고·무화과·레드향 등이다. 애플망고는 생육 적정 온도가 20~30℃에 이르는 대표적인 아열대 과수다.과거에는 겨울철 한파가 잦은 충북에서는 재배가 사실상 어려웠지만 최근 평균기온 상승과 시설원예 기술 발달이 맞물리면서 재배 여건이 크게 개선됐다.가덕면 애플망고 재배 성공은 새로운 고소득 작목 발굴이라는 점에서도 의미가 크다. 애플망고는 일반 과수보다 높은 판매가격을 형성하고 있으며 직거래와 온라인 판매, 농촌체험 관광 등을 연계할 경우 농가 소득 증가에도 도움이 될 것으로 기대된다.하지만 기후변화의 명암은 분명하다. 애플망고가 자랄 만큼 따뜻해졌다는 것은 그만큼 기존 농업환경이 빠르게 변하고 있다는 의미이기도 하다. 실제 충북에서는 폭염과 집중호우, 가뭄이 반복되면서 벼와 과수의 생육 피해가 해마다 증가하고 있다.특히 사과 재배 적지는 점차 북쪽과 고지대로 이동하고 있으며 병해충 발생 시기도 빨라지고 있다. 이상기후가 일상화되면서 농업 생산의 불확실성은 오히려 커지고 있다는 지적이다.최주이 청주시농업기술센터 소장은 "앞으로 충북 농업이 기존 작물 경쟁력을 유지하는 동시에 기후변화에 대응한 신소득 작목을 적극 육성해야 한다"며 "특히 애플망고와 같은 아열대 작물을 단순 생산에 그치지 않고 스마트팜 기술과 체험 관광, 지역 브랜드를 접목한 고부가가치 산업으로 육성해야 한다"고 말했다.이장섭 청주시장도 4일 가덕면 삼항리 애플망고 재배 농가 '써니 애플망고'를 방문해 재배 현황을 살피고 농업인들을 격려했다. 이번 방문은 기후변화에 대응해 새롭게 육성하고 있는 아열대 작물의 재배 성과를 확인하고, 영농 현장에서 겪는 어려움과 지원 필요 사항을 청취하기 위해 이루어졌다.이 시장은 "기후변화로 농업환경과 작물 재배 지형이 빠르게 달라지고 있는 만큼 변화에 선제적으로 대응해야 한다. 지역에 적합한 신소득 작목을 발굴하고 안정적인 재배 기반을 마련해 농업인들이 새로운 소득을 창출할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.