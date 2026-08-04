인천시, ‘화학사고 안전신호등’ 민간 확산…국가 안전관리 표준화 추진

같은 약품은 같은색…오인·오주입 위험 사전 차단

image01 0 화학사고 안전신호등 시스템/인천시

인천광역시가 지난해 공공시설에 도입해 성과를 거둔 '화학사고 안전신호등' 사업을 올해부터 민간 사업장으로 전면 확대한다.현장 실증으로 축적된 경험을 바탕으로 표준 가이드라인을 정립해 국가 화학물질 안전관리의 새로운 표준으로 발전시킨다는 구상이다.4일 인천시에 따르면 '화학사고 안전신호등'은 화학물질별 전용 색상을 저장탱크부터 배관, 밸브, 주입구까지 일관되게 칠하고, 물질별로 구격이 다른 전용 연결장치(커플링)를 설치하는 예방 체계다.작업자가 순간적으로 착각하더라도 유독가스 발생이나 화재·폭발 같은 오주입 사고로 이어지지 않도록 현장 환경 자체를 개선하는 데 초점을 맞췄다.이번 정책의 출발점은 지난해 인천 지역에서 잇따라 발생한 화학물질 오주입 사고다.지난해 8월 인천환경공단 공촌사업소에서 차아염소산나트륨을 황산알루미늄 탱크에 잘못 주입해 작업자 4명이 다쳤고, 이어 9월 미추홀구의 반도체 제조공장에서도 혼입 사고로 25명이 부상을 입었다.인천시는 사고의 원인을 단순한 개인 부주의로 치부하기엔 한계가 있다고 판단했다.화학물질종합정보시스템에 따르면 지난 2014~2025년 인천에서 발생한 화학사고 49건 중 시설 결함(23건)과 안전기준 미준수(23건)가 전체의 93.9%를 차지했다.특히 현장마다 표시 체계가 제각각이고 배관에는 유체의 흐름만 표시되거나 주입구 라벨이 노후화되는 등, 숙련된 작업자조차 착오를 일으키기 쉬운 환경이 문제로 지적됐다.이에 시는 작업자에게 세심한 주의만을 강요하는 대신, 실수 자체가 사고로 이어지지 않도록 물리적·시각적 이중 차단망을 구축하기로 했다.화학사고 안전신호등은 기존 법정 규제를 유지하면서 시각적·물리적 차단 장치를 보완하는 방식이다.인천시는 지난해 8월 공촌사업소 사고 이후 인천환경공단 13개 사업장 내 103개 화학물질 취급시설의 개선을 모두 완료했다. 탱크와 주입구의 색상 표시는 물론 시건장치, MSDS 보관함, 주입 알림 회전경고등까지 갖췄다.올해부터는 이 성과를 관내 민간 유해화학물질 취급 사업장으로 확장한다. 희망 사업장을 대상으로 전문가 맞춤형 현장 컨설팅을 지원해 오주입 위험 구간을 분석하고 전용 색상 및 연결장치 적용을 도울 예정이다.윤은주 시 환경안전과장은 "화학사고 안전신호등은 작업자 개인에게만 주의를 요구하는 데서 벗어나, 사람이 실수하더라도 사고로 이어지지 않는 환경을 만드는 정책"이라고 밝혔다.