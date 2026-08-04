“공사 현황을 문자 서비스로”…인천시, 신속·편리한 급수행정 개시

신청부터 준공까지 통합 처리…행정 효율 높이고 시민 편의 강화

image01 0 급수공사관리시스템 홍보 포스터/인천시

앞으로 인천시민들은 급수공사 진행 상황과 일정을 문자메시지로 실시간 안내받을 수 있게 된다.인천시 상수도사업본부는 급수공사 전 과정을 디지털화한 '급수공사 통합관리시스템'을 구축·가동해 시민 중심의 신속하고 편리한 급수행정 서비스를 제공한다고 4일 밝혔다.이번 시스템은 공사 접수부터 현장조사, 설계, 승인, 착공, 준공에 이르는 전 과정을 단일 시스템으로 통합한 행정 체계다.업무 표준화를 통해 행정 효율을 높이고, 시민들에게 보다 신속하고 편리한 민원 서비스를 제공하기 위해 마련됐다.그동안 급수공사 업무는 각 사업소별로 처리 방식이 달라 일관성이 떨어졌고, 종이문서 위주의 업무 방식으로 인해 과거 공사 이력 조회나 민원 응대에 많은 시간이 소요됐다.또 담당 공무원과 시공업체 간의 정보 공유가 원활하지 못해 개선이 필요하다는 지적이 지속적으로 제기돼 왔다.본부는 이러한 문제를 해결하기 위해 약 100명의 전문인력을 투입해 시스템을 완성했다.특히 기존 상수도 정보시스템의 하드웨어와 소프트웨어를 최대한 활용해 구축 예산을 절감했으며, 건축행정시스템, 온나라, 수용가정보시스템 등 기존 행정 시스템과의 연계를 강화해 업무 연속성을 확보했다.현장 담당자에게는 태블릿 PC를 보급해 현장 중심의 스마트 업무 환경도 함께 구축했다.이번 시스템의 주요 기능으로는 △급수공사 신청서 전산 등록 △현장조사 결과보고 △공사비 자동 산정 △승인·착공·준공 전자결재 △수용가정보시스템 연계 등이 포함된다.시스템 도입으로 시민 편의도 크게 향상될 전망이다. 시민들은 공사 진행 상황을 문자메시지(SMS)로 즉시 안내받을 수 있으며, 현장조사 결과와 공사 일정을 신속하게 확인할 수 있게 된다.사업소와 시공업체 간 실시간 협업 체계가 구축됨에 따라 전체적인 민원 처리 기간도 대폭 단축될 것으로 기대된다.본부는 향후 기존에 종이로 관리하던 급수관리카드를 전면 전산화하고, 타 시스템과의 연계를 지속적으로 확대해 행정 서비스의 품질을 높여나갈 계획이다.장병현 인천시 상수도사업본부장은 "급수공사 통합관리시스템은 업무 절차를 표준화하고 행정 효율성을 높인 시민 중심의 혁신 시스템"이라며 "앞으로도 지속적인 기능 고도화와 제도 개선을 통해 신속하고 편리한 급수행정 서비스를 제공하겠다"고 밝혔다.