시속 322㎞ 극한질주…한국타이어 ‘포뮬러 E 리와인드’ 영상 공개

한국타이어 후원 '포뮬러 E' 소재 브랜드 필름 재해석

전기차 레이싱 타이어 R&D 과정 기계음·리와인드 화면 기법 활용

글로벌 모터스포츠 팬·소비자와 접점 확대

[사진자료] 포뮬러 E 리와인드 브랜드 필름 0 포뮬러 E 리와인드 브랜드 필름 이미지 / 제공=한국타이어

한국앤컴퍼니그룹의 한국타이어앤테크놀로지가 레이싱 타이어를 독점 공급하는 국제자동차연맹(FIA) 주관 세계 최고 전기차 레이싱 대회 'ABB FIA 포뮬러 E 월드 챔피언십'을 모티브로 한 브랜드 필름 '포뮬러 E 리와인드'를 22일 공개했다.이번 영상은 지난해 4월 공개된 포뮬러 E 브랜드 필름의 후속작이다. 앞선 영상에서는 첨단 인프라를 활용한 연구·개발(R&D) 과정을 중심으로 미래 모터스포츠 패러다임 전환을 주도하는 한국타이어의 혁신 테크놀로지를 조명한 바 있다. 해당 영상은 서울영상광고제 2025에서 '사운드 디자인 은상'을 수상했다.신규 브랜드 필름에서는 리와인드 화면 기법을 활용해 시선을 '레이싱 퍼포먼스 결과'에서 '기술의 출발점'으로 전환한다. 이를 통해 레이싱의 시작이 곧 타이어임을 강조하며 세계 최초 풀라인업 전기차 전용 타이어 브랜드 아이온의 혁신적 이미지를 전달한다.특히 최고 속도 322㎞/h, 제로백 1.86초의 차세대 전기 레이싱 머신 'GEN3 에보'와 공식 전기차 레이싱 타이어 '아이온 레이스'가 만들어내는 초고속 주행을 역동적으로 담았다. 영상을 되감는 기법을 통해 레이스 전개 과정을 새롭게 구성하며 신선한 연출로 몰입감과 브랜드 메시지 전달력을 높였다.이와 함께 글로벌 전기차 타이어 시장을 선도하는 혁신 기술력을 함축한 슬로건 'Where it all begins'와 컴포짓 로고를 노출하여 포뮬러 E의 오피셜 파트너로서의 위상을 강조한다. 이번 브랜드 필름은 한국타이어 글로벌 공식 웹사이트를 포함한 유튜브·인스타그램 등에 공개될 예정이다.한국타이어 관계자는 "글로벌 모터스포츠 팬을 비롯한 전 세계 전기차 이용자와 미래 모빌리티 트렌드에 관심 있는 소비자들과의 접점을 확대하고 전동화 시대를 선도하는 기술 경쟁력과 브랜드 메시지를 효과적으로 전달할 계획"이라고 밝혔다.