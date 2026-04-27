닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
산업 자동차

한국앤컴퍼니그룹, 벽화 그리기·악기 기부

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260427010008319

글자크기

닫기

강태윤 기자

승인 : 2026. 04. 27. 09:17

2022년부터 벽화 그리기 총 길이 1km
조현범 회장 ESG 철학 바탕
[사진자료3] 한국앤컴퍼니그룹 임직원이 지난 25일 성남북초등학교 벽화그리기에 참여했다.
한국앤컴퍼니그룹 임직원이 지난 25일 성남북초등학교 벽화그리기에 참여하고 있다. / 제공=한국앤컴퍼니그룹
한국앤컴퍼니그룹이 지난 25일 '가족과 함께하는 벽화 그리기' 봉사활동을 진행했다고 27일 밝혔다. 이번 봉사활동은 그룹 본사와 계열사 대표 사업장이 소재한 경기도 성남시의 성남북초등학교와 국군대전병원에서 동시 진행됐다.

한국앤컴퍼니그룹은 지역사회와 상생하고 학교 등 지역 시설 환경을 아름답게 가꾸기 위해 2022년부터 가족 참여형으로 매년 상·하반기에 벽화 그리기 봉사를 하고 있다. 올해로 5년째를 맞이하는 벽화 그리기는 오는 5월과 10월까지 총 3차례 진행되며 그룹 임직원과 가족 총 450여 명이 참여할 계획이다.

지난 25일 활동까지 포함해 지난 4년간 1000여 명의 임직원과 가족이 수도권과 대전 등 지역 소재 학교와 사회복지기관 총 15곳에 벽화를 선물해 지역주민과 학생의 정서적 안정에 기여해왔다. 그린 길이만 약 1㎞이며 면적으로 따지면 축구장 3분의 1크기와 맞먹는 약 2400㎡에 해당되는 벽화를 그려왔다.

특히 올해는 5년째를 맞이해 국방의 의무 중 입원중인 장병들을 위해 국군대전병원 대상 벽화 그리기와 악기 기부까지 진행했다. 악기 기부는 장기 입원 또는 치료 중인 장병들이 병원 생활에서의 정서적 환기와 심리적 안정을 위한 목적으로 기부 품목은 드럼·베이스·일렉트로닉기타·통기타 등이다.

벽화 시안은 벽화 프로젝트 전문 예술가들과 협업하여 기획됐다.성남북초등학교에는 건강한 학교를 상징하는 다양한 스포츠 여가 활동의 역동적인 요소를 일러스트로 표현했다. 국군대전병원에는 대전 한빛탑·엑스포다리 등 지역 랜드마크를 상징하는 요소와 장병들의 힐링을 기원하는 자연의 풍경을 활력 있게 담았다.

그룹 관계자는 "이번 봉사활동과 기부 역시 지역사회와 유대감을 더욱 키우는 계기가 됐다"며 "특히 벽화 그리기는 임직원 가족 모두 즐겁게 참여할 수 있는 봉사활동이라 의미가 크다. 앞으로도 지역민의 삶의 질을 높일 수 있는 프로그램을 개발해 나갈 것"이라고 밝혔다.

한편 한국앤컴퍼니그룹은 지난해 조현범 회장의 ESG 철학을 바탕으로 그룹 통합 ESG 브랜드 'DRIVING FORWARD, TOGETHER'를 공식 론칭하며 사회공헌 활동을 강화하고 있다. 2008년부터 이어오고 있는 차량나눔 사업으로 총 661대의 차량을 기증했으며 2003년부터 사랑의열매 등에 총 164억원을 기부했다.
강태윤 기자
관련기사

넥센타이어, 지프 체로키에 신차용 타이어 로디안 GTX 공급

현대차그룹, ‘매출 102兆’ 엇갈린 성적표…‘논캡티브 전략’이 갈랐다

현대차그룹, HMG퓨처콤플렉스에 8조 투자한다

현대차, 美·印 최대 실적에도 1분기 '영업익 30.8%↓'

시속 322㎞ 극한질주…한국타이어 '포뮬러 E 리와인드' 영상 공개

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

[단독] 정보경찰 ‘상대평가 등급제’ 도입…현장에선 “실적 압박 매몰될 것”

백악관출입기자단 만찬 총격범, ‘행정부 고위직 순 표적’ 선언문…트럼프 겨냥한듯

현대차그룹, ‘매출 102兆’ 엇갈린 성적표…‘논캡티브 전략’이 갈랐다

개인정보 ‘양보단 질’로 눈 돌린 해커…정부 기준은 여전히 ‘규모’

보일러 넘어 통합 공기질 관리…경동나비엔, 외연 확장 승부수

돌싱글즈7 한지우, 박성우와 세 번째 결혼…장수하 축하 인사

트럼프 “이란, 원하면 전화하라”…호르무즈 봉쇄 속 ‘전쟁도 평화도 없는’ 교착

지금 뜨는 뉴스

“역시 베스트셀링카”…쏘렌토, 디자인·공간·연비 다 잡았다

“잠 못자 판단력 저하” 철도 관제사 호소…3조 2교대 잔혹사

“나는 얼마나 받을까” 고유가 피해지원금 27일부터 접수

아파트 복도에 ‘개인 헬스장’ 차려…위급시 대피 어떻게?

“재복무 하겠다”…‘무단 이탈’ 송민호, 징역 1년6월 구형