국방·로봇 융합 미래 한눈에…‘대한민국 국방산업발전대전’ 대전서 개막

방산기업·연구기관 집결…국방산업발전대전 11일까지 개최

1. 대한민국 국방·로봇 기술의 미래, 대전에서 만난다 4 (1) 0 대전컨벤션센터(DCC) 제1·2전시장에서 열린 '2026 대한민국 국방산업발전대전(InLEX KOREA 2026)'을 관람객들이 둘러보고 있다.. /대전시

미래 국방기술과 로봇산업의 흐름을 한눈에 볼 수 있는 산업행사가 대전에서 막을 올렸다.대전시는 육군교육사령부, 한국국방MICE연구원과 함께 9일부터 11일까지 대전컨벤션센터(DCC) 제1·2전시장에서 '2026 대한민국 국방산업발전대전(InLEX KOREA 2026)'을 개최한다.이번 행사는 기존 첨단국방산업대전과 지난해 로봇융합페스티벌을 고도화한 '대전 첨단로봇 커넥트'를 통합해 열린다. 산·학·연·관·군 관계자 2만여 명이 참여하는 역대 최대 규모의 국방·로봇 융합 행사다.개막식에는 이장우 대전시장과 육군참모총장, 육군교육사령관, 육군군수사령관 등 군 관계자와 국방부, 대학, 정부출연 연구기관, 방산기업 관계자 등 300여 명이 참석했다.제1전시장에서는 박원호 국무조정실 대테러센터장과 제이슨 브라운 어플라이드 인튜이션 총괄본부장이 미래 전장의 게임체인저가 될 첨단 국방기술 흐름을 주제로 기조연설을 했다.행사는 첨단 국방 전시존, 대전방산포럼, 대전 첨단로봇 커넥트 등 3개 분야로 구성됐다.제2전시장 첨단 국방 전시존에는 한화에어로스페이스, LIG D&A, 현대로템, 한국항공우주산업(KAI) 등 국내 대표 방산기업이 참여한다. 인공지능(AI), 국방 정비(MRO), 미래 모빌리티 등 첨단기술도 소개된다.두시텍, 시버리솔루션스 등 지역 혁신기업도 참가해 대전 방위산업의 경쟁력을 선보인다.대전방산포럼에서는 미래 지상전력 발전 방향, 국방 인공지능 전환(AX) 발전 전략, 유무인 복합체계(MUM-T) 등을 주제로 30여 개 전문 학술 세션이 진행된다.대전 첨단로봇 커넥트에서는 KAIST가 주관하는 로봇 얼라이언스 기술이전 상담회와 로봇창업경진대회가 열린다. 사족보행 로봇, 물류·안내 로봇 전시와 시민 체험 프로그램도 운영된다.대전시는 군 활용성 간담회, 비즈니스 수출 상담회, 투자유치 설명회 등을 연계해 지역 방산 중소벤처기업의 판로 확대와 해외시장 진출을 지원할 계획이다.이장우 대전시장은 "이번 국방산업발전대전은 대전의 우수한 과학기술 역량과 국방산업 경쟁력을 한자리에서 보여주는 의미 있는 행사"라며 "첨단 국방기술과 로봇산업이 융합된 미래 산업 생태계를 기반으로 대한민국 국방 신산업을 선도하는 도시로 도약하겠다"고 말했다.대전시는 행사 기간 화재와 다중인파 밀집에 따른 안전사고 예방을 위해 현장 상황실을 24시간 운영하고 안전요원을 상시 배치한다.