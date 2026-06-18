호르무즈 60일 무료체험...그뒤엔 불안한 ‘핵 협상’

G7 정상회의에 참석했던 도널드 트럼프 미국 대통령이 17일(현지시간) 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령 초청으로 파리 외곽 베르사유 궁전에서 열린 만찬에 도착하고 있다. /EPA 연합