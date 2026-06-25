장기수 당선인 “박수현과 원팀으로 천안대전환 이끌겠다”

타운홀 미팅, AI 특화도시·GTX-C 연장 등 협력 강조

통하는 충남 준비위원회 천안 타운홀 미팅 참석 (1) 0 장기수 천안시장 당선인(오른쪽)이 24일 충남북부상공회의소에서 열린 '통하는 충남 준비위원회 천안 타운홀 미팅'에서 박수현 충남도지사 당선인과 함께 시민들의 의견을 경청하고 있다./천안시

장기수 천안시장 당선인이 충남도와의 긴밀한 협력을 바탕으로 민선 9기 '천안대전환'을 반드시 실현하겠다는 의지를 밝혔다.장기수 천안시장 당선인은 24일 충남북부상공회의소에서 열린 '통하는 충남 준비위원회 천안 타운홀 미팅'에 참석해 박수현 당선인과 함께 시민들의 의견을 청취하고 지역 발전 방안을 논의했다.이번 행사는 민선 9기 출범을 앞두고 충남도와 천안시가 주요 현안을 공유하고 상생 발전 전략을 모색하기 위해 마련됐다.이날 장 당선인은 천안이 충남의 중심도시를 넘어 대한민국 미래성장을 이끄는 도시로 도약해야 한다고 강조했다.특히 최근 선정된 6109억원 규모의 AI 특화도시 시범사업을 언급하며 미래산업 육성과 첨단산업 기반 구축의 중요성을 설명했다.장 당선인은 "충남의 성장과 발전을 위해서는 미래 전략산업에 대한 과감한 투자와 지원이 필요하다"며 "천안이 충남 성장의 핵심 동력이 될 수 있도록 도 차원의 적극적인 협력이 필요하다"고 말했다.이에 박수현 당선인은 "천안종축장 부지 국가첨단산업단지 조성과 기업 유치에 힘을 쏟겠다"고 화답했다.또 지역 청년 창업기업들이 충남도의 주요 사업에 참여할 수 있도록 기회를 확대하겠다는 뜻도 밝혔다.장 당선인은 선거 과정에서 충남도와 약속한 6대 공동 협약 과제도 차질 없이 추진하겠다고 강조했다.주요 과제는 △독립기념관 서곡지구 활용 △반려동물 테마파크 조성 △용연저수지 자연생태공원 조성 △GTX-C 노선 천안 연장 △외곽순환도로 신속 추진 △동학농민혁명기념도서관 조성 등이다.장기수 당선인은 "천안시와 충남도가 완벽한 호흡으로 협력해 시민과 약속한 천안대전환을 반드시 이뤄내겠다"며 "완전히 새로운 천안의 시대를 시민과 함께 열어가겠다"고 말했다.