남서울대, 대학생 탄소중립 아이디어 쏟아졌다

재학생 125명 참여…영상·카드뉴스 등 콘텐츠 제작

clip20260626092236 0 남서울대학교 학교기업 JOBGO가 주관한 '2026 대학생 탄소중립 캠페인 공모전' 시상식에서 수상 학생들과 관계자가 기념촬영을 하고 있다./남서울대

대학생들의 탄소중립 아이디어가 실제 ESG 캠페인으로 이어진다.남서울대학교는 학교기업 JOBGO(잡고)가 주관한 '2026 대학생 탄소중립 캠페인 공모전'을 성공적으로 마무리했다고 26일 밝혔다.'일상에서 실천하는 탄소중립 캠페인'을 주제로 열린 이번 공모전에는 재학생 125명이 참여했다.학생들은 플라스틱 사용 줄이기와 에너지 절약, 텀블러 사용, 올바른 분리배출 등 생활 속 탄소중립 실천 방안을 영상 캠페인, 카드뉴스·포스터, 광고기획안 등 다양한 콘텐츠로 제작했다.공모전은 영상 캠페인, 카드뉴스·포스터, 광고기획안 등 3개 분야로 진행됐다.참가 학생들은 강의에서 배운 이론을 바탕으로 직접 캠페인을 기획하고 콘텐츠를 제작하며 광고·홍보 실무 역량을 키웠다.심사 결과 대상 1팀, 우수상 2팀, 장려상 3팀이 선정됐다. JOBGO는 참가자 전원에게 친환경 다회용 백을 제공하며 탄소중립 실천을 독려했다.수상작과 우수 아이디어는 향후 대학과 JOBGO가 추진하는 ESG 캠페인과 홍보 콘텐츠로 활용될 예정이다.이진우 JOBGO 단장은 "기후위기와 탄소중립은 미래세대가 함께 해결해야 할 중요한 과제"라며 "학생들의 창의적인 아이디어와 적극적인 참여를 통해 탄소중립의 중요성을 널리 알리고 ESG 가치를 실천할 수 있는 뜻깊은 계기가 되었다"고 말했다. 이어 "앞으로도 JOBGO는 광고·홍보 콘텐츠 제작 역량을 바탕으로 지역사회와 함께하는 ESG 프로젝트와 사회공헌 활동을 확대해 학생들의 실무역량 강화와 사회적 가치 창출에 기여하겠다"고 덧붙였다.