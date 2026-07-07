현대차그룹·기후부·환경공단, 플러그 앤 차지(PnC) 확산 협력

'국내 전기차 PnC 인증 체계 구축 위한 MOU' 체결

PnC, 전기차 충전기 연결하면 인증·충전·결제 한 번에

제조사 무관 EV 고객 대부분 충전소에서 PnC 활용 가능

(사진1) 현대차그룹-기후부-환경공단, 국내 ‘플러그 앤 차지(PnC)’ 확산 위해 협력 0 6일 서울 용산구 럭키컨퍼런스에서 열린 '국내 전기차 PnC 인증체계 구축을 위한 업무협약(MoU)' 체결식에서 (왼쪽부터) 정규원 현대차그룹 EV인프라전략실장, 박판규 기후부 탈탄소녹색수송혁신과장, 홍철규 한국환경공단 친환경모빌리티처장이 기념 사진을 촬영하고 있다. / 제공=현대차그룹

현대차그룹은 전날 서울 용산구 럭키컨퍼런스에서 기후에너지환경부·한국환경공단과 '국내 전기차 PnC 인증체계 구축을 위한 업무협약(MoU)'을 체결하고 PnC 인증 기술 및 권한을 무상 이관하기로 했다고 7일 밝혔다.이날 체결식에는 정규원 현대차그룹 EV인프라전략실장, 박판규 기후에너지환경부 탈탄소녹색수송혁신과장, 홍철규 한국환경공단 친환경모빌리티처장 등 관계자가 참석했다.PnC는 전기차에 충전 케이블을 연결하기만 하면 회원 인증부터 충전, 결제까지 모든 과정이 자동으로 진행되는 국제 표준 기술이다. 회원 인증 카드나 신용카드를 요구하는 일반적인 전기차 충전과 달리 차량과 충전기 사이에 암호화 인증 방식을 적용해 고객이 더욱 안전하고 간편한 충전 서비스를 누릴 수 있는 것이 특징이다.다만 그동안 제조사 및 충전 업체마다 PnC 인증 방식이 서로 달라 고객 불편과 기술 보급의 어려움이 컸다. 이번 업무 협약은 국내 전기차 고객의 불편함을 해소하고 더 다양한 충전소로 PnC 기술을 확대하기 위해 체결됐다. 우선 현대차그룹은 2021년부터 운영하고 있는 PnC 인증서 및 인증서 발행 권한을 기후부에 무상 이관한다.한국환경공단은 인증 체계와 기술을 누구나 사용할 수 있도록 정부 통합 인증 시스템을 구축한다.기후부는 시스템이 효율적으로 작동하도록 관리·지원하는 역할을 맡는다. 이를 통해 현대차·기아·제네시스는 물론 국산·수입 전기차 고객과 충전 사업자가 표준화된 PnC 기술을 활용할 수 있어 국내 전기차 보급에 기여할 것으로 기대된다.현대차그룹 관계자는 "대한민국의 전기차 고객 누구나 보다 편리한 충전 경험을 누릴 수 있도록 기술을 무상 이관한다"며 "현대차그룹의 기술을 바탕으로 대한민국이 세계 최고 수준의 EV 인프라를 갖출 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.