닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

보도자료

iM뱅크, 하반기 전략회의…건전성 개선·비대면 고도화 속도

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260713010004650

글자크기

닫기

박서아 기자

승인 : 2026. 07. 13. 13:39

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

외부 플랫폼 협업 확대·현장 소통 강화
포항시 5대 시정 목표 지원…상생 약속
이미지_iM_전략 (5)_강정훈
강정훈 iM뱅크 은행장이 10일 포항 포스텍 국제관에서 열린 '2026년 하반기 경영전략회의'에서 발언하고 있다./iM뱅크
iM뱅크가 상반기 체질 개선을 바탕으로 하반기 '금융 대전환'의 성과 창출에 속도를 낸다. 건전성 개선과 비대면 시스템 고도화, 외부 플랫폼 협업 확대 등을 핵심 과제로 정하고 본부와 영업 현장의 실행력을 높인다는 방침이다.

iM뱅크는 지난 10일 포항 포스텍 국제관에서 '2026년 하반기 경영전략회의'를 개최했다고 13일 밝혔다. 행사에는 강정훈 iM뱅크 은행장과 임원, 부점장 등 290여 명이 참석했으며 박용선 포항시장도 자리했다.

이번 회의는 상반기 성과를 점검하고 하반기 전략 방향을 전사적으로 공유하기 위해 마련됐다. iM뱅크는 올해 '금융을 바꾸는 금융, 1st MOVER'를 경영목표로 정하고 자금이 생산적 분야로 향하도록 하는 금융 대전환을 추진하고 있다.

회의에서는 올해 당기순이익 목표 달성을 위한 본부별 하반기 목표와 추진 전략이 공유됐다. 주요 과제로 건전성 개선과 비대면 시스템 고도화, 외부 플랫폼 협업 확대 등이 제시됐다.

영업 우수사례 발표를 통해 타행 영업 노하우 벤치마킹과 신규 고객 발굴·유치 전략, 직원 동기부여 방안 등도 공유했다. 상반기 주요 지표를 통해 전략 방향을 재확인하고 이를 하반기 가시적인 성과로 이어가겠다는 목표다.

올해 처음으로 본부와 영업 현장 간 소통을 강화하기 위한 '지역별 간담회 피드백' 세션도 신설했다. 상반기 은행장 주재 간담회에서 제기된 현장 의견을 분석하고 주요 안건에 대한 구체적인 개선 방안을 전사적으로 공유했다.

지역사회와의 상생 의지도 강조했다. iM뱅크는 포항시의 혁신성장과 균형발전, 정주여건, 관광문화, 시민안전 등 5대 시정 목표를 지원하는 책임 있는 금융과 따뜻한 금융을 실천하기로 했다.

시중은행 전환 3년차와 그룹 창립 15년차를 맞은 iM뱅크는 차별화된 서비스를 구축하고 iM금융그룹 계열사 간 협업과 시너지도 확대할 계획이다.

강정훈 은행장은 "상반기가 체질 개선과 금융 대전환을 위한 기반을 다진 시기였다면 하반기는 강력한 실행력을 바탕으로 성과를 도약시키는 시기가 돼야 한다"며 "현장과 본부의 긴밀한 협업을 바탕으로 시장의 기대를 뛰어넘는 퍼스트 무버로 도약하겠다"고 말했다.
박서아 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기