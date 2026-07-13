iM뱅크, 하반기 전략회의…건전성 개선·비대면 고도화 속도

외부 플랫폼 협업 확대·현장 소통 강화

포항시 5대 시정 목표 지원…상생 약속

이미지_iM_전략 (5)_강정훈 0 강정훈 iM뱅크 은행장이 10일 포항 포스텍 국제관에서 열린 '2026년 하반기 경영전략회의'에서 발언하고 있다./iM뱅크

iM뱅크가 상반기 체질 개선을 바탕으로 하반기 '금융 대전환'의 성과 창출에 속도를 낸다. 건전성 개선과 비대면 시스템 고도화, 외부 플랫폼 협업 확대 등을 핵심 과제로 정하고 본부와 영업 현장의 실행력을 높인다는 방침이다.iM뱅크는 지난 10일 포항 포스텍 국제관에서 '2026년 하반기 경영전략회의'를 개최했다고 13일 밝혔다. 행사에는 강정훈 iM뱅크 은행장과 임원, 부점장 등 290여 명이 참석했으며 박용선 포항시장도 자리했다.이번 회의는 상반기 성과를 점검하고 하반기 전략 방향을 전사적으로 공유하기 위해 마련됐다. iM뱅크는 올해 '금융을 바꾸는 금융, 1st MOVER'를 경영목표로 정하고 자금이 생산적 분야로 향하도록 하는 금융 대전환을 추진하고 있다.회의에서는 올해 당기순이익 목표 달성을 위한 본부별 하반기 목표와 추진 전략이 공유됐다. 주요 과제로 건전성 개선과 비대면 시스템 고도화, 외부 플랫폼 협업 확대 등이 제시됐다.영업 우수사례 발표를 통해 타행 영업 노하우 벤치마킹과 신규 고객 발굴·유치 전략, 직원 동기부여 방안 등도 공유했다. 상반기 주요 지표를 통해 전략 방향을 재확인하고 이를 하반기 가시적인 성과로 이어가겠다는 목표다.올해 처음으로 본부와 영업 현장 간 소통을 강화하기 위한 '지역별 간담회 피드백' 세션도 신설했다. 상반기 은행장 주재 간담회에서 제기된 현장 의견을 분석하고 주요 안건에 대한 구체적인 개선 방안을 전사적으로 공유했다.지역사회와의 상생 의지도 강조했다. iM뱅크는 포항시의 혁신성장과 균형발전, 정주여건, 관광문화, 시민안전 등 5대 시정 목표를 지원하는 책임 있는 금융과 따뜻한 금융을 실천하기로 했다.시중은행 전환 3년차와 그룹 창립 15년차를 맞은 iM뱅크는 차별화된 서비스를 구축하고 iM금융그룹 계열사 간 협업과 시너지도 확대할 계획이다.강정훈 은행장은 "상반기가 체질 개선과 금융 대전환을 위한 기반을 다진 시기였다면 하반기는 강력한 실행력을 바탕으로 성과를 도약시키는 시기가 돼야 한다"며 "현장과 본부의 긴밀한 협업을 바탕으로 시장의 기대를 뛰어넘는 퍼스트 무버로 도약하겠다"고 말했다.