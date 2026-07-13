서울시, 올해 노후 상수도관 111㎞ 손본다…전년比 22%↑

매년 30년 초과 노후 상수도관 3074㎞ 관리

매설연수·누수이력·지반 특성 등 종합 분석

선제적 정비로 지반침하·누수 등 잠재적 위험 예방

clip20260713135149 0 장기사용 상수도관 정비사업 추진 개요 /서울시

서울시가 시민 안전과 안정적인 수돗물 공급을 위해 노후 상수도관 정비에 나선다.시는 매설 30년이 넘은 장기사용 상수도관 정비 사업을 실시한다고 13일 밝혔다. 올해 정비 목표는 지난해보다 22% 늘어난 111㎞ 규모다.시는 설치된 지 30년이 넘은 상수도관을 장기 사용 상수도관으로 분류해 노후도와 누수 이력 등을 평가한 뒤 우선순위에 따라 순차적으로 정비하고 있다. 2020년부터 현재까지 364㎞를 정비했으며, 남은 정비 대상은 약 2710㎞다.정비대상은 매설연수, 매설깊이, 토양부식성 등을 반영한 '노후도 평가'와 최근 20년간 누수 이력, 대형공사장·지하철역 인접 여부 등을 반영한 데이터 분석을 종합해 선정하고 있다시는 장기사용 상수도관이 누수로 인한 지반침하로 이어질 가능성도 있는 만큼, 2028년까지 7271억원을 투입해 누수에 취약한 상수도관 집중 정비를 추진하기로 했다.권민 서울아리수본부장은 "상수도관 정비는 깨끗한 수돗물을 안정적으로 공급하는 것은 물론 지반침하 등 안전사고를 예방해 시민의 안전을 지키는 핵심 기반시설 투자"라며 "연간 장비 목표를 차질 없이 추진해 시민들이 더욱 안심하고 아리수를 이용할 수 있도록 하겠다"고 말했다.