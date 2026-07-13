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‘제2회 코웨이컵 학교클럽 휠체어농구’ 개최…장곡고 우승

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이철현 기자

승인 : 2026. 07. 13. 14:02

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[사진자료2] ‘제2회 코웨이 컵 학교스포츠클럽 휠체어농구페스티벌’에서 권익태 서울시장애인체육회 사무처장이 시구를 하고 있다.
'제2회 코웨이컵 학교스포츠클럽 휠체어농구페스티벌'에서 권익태 서울시장애인체육회 사무처장이 시구를 하고 있다. /코웨이
코웨이가 지난 11일 남양주 스포라운드에서 '제2회 코웨이컵 학교스포츠클럽 휠체어농구 페스티벌'을 개최했다.

올해는 지난해보다 규모를 확대해 수도권 8개 고등학교의 장애인·비장애인 학생들이 한 팀으로 각 학교를 대표해 출전했다.

코웨이는 2022년 국내 유일 민간기업이 운영하는 휠체어농구단 '코웨이 블루휠스'를 창단했으며 2년 연속 코웨이컵을 통해 종목 활성화와 청소년 장애 인식 개선의 기회를 마련했다.

이날 대회에는 경기고, 경성고, 세종고, 우신고, 이천고, 이포고, 장곡고, 한빛누리고 8개 고등학교가 참가해 치열한 조별 예선 풀리그를 펼쳤다.

이어 진행된 결승전에서는 지난해 준우승을 차지한 장곡고가 우신고를 15대11로 꺾고 첫 우승의 영예를 안았다.

코웨이는 이번 대회를 위해 각 학교에 코웨이 블루휠스 선수의 전문 지도를 받을 수 있는 '휠체어농구 교실'을 지원하고, 각 팀의 개성을 담은 유니폼을 제공했다. 심판 및 운영에는 코웨이 블루휠스 선수들이 직접 참여해 전문성을 바탕으로 휠체어농구에 대한 이해와 경기 완성도를 높였다.

코웨이 관계자는 "앞으로도 코웨이컵, 휠체어농구 체험교실 등 다양한 프로그램을 통해 종목 저변을 넓히고 장애 인식 개선에 기여할 것"이라고 말했다.
이철현 기자

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