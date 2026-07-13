국기연, BNNT특허 5건 소방현장에 기술이전

차세대 방화복·소방로봇 열방호 외장재 개발 목표

화면 캡처 2026-07-13 140955 0 /국립소방연구원

국방기술진흥연구소가 질화붕소나노튜브(BNNT) 관련 특허 5건을 소방청 국립소방연구원에 기술이전한다. 소방연은 이전받은 기술을 토대로 차세대 방화복 개발과 소방로봇 열방호 외장재 개발에 나선다.국기연은 13일 소방연과 경님 진주의 국기연 본소에서 기술이전 계약체결식을 개최하고 BNNT 관련 특허 5건을 소방연에 공식 이전하는 계약을 체결했다고 밝혔다. 지난 4월 6일 방위사업청과 소방청이 민·군협력 MOU 체결, 4월 28일에 개최된 국방·소방 R&D기술협의체에서 BNNT 소재기술 이전을 공식화한데 이어 실무협의를 거쳐 마련됐다.BNNT는 800°C 이상의 초고온 환경에서도 구조적 안정성을 유지할 수 있는 내열성을 갖고 있다. CNT 대비 약 20만배 높은 중성자 흡수능력을 갖는 중성자 차폐 능력도 있다. 가볍고 유연하며 우수한 기계적 강도를 겸비했고 전기가 통하지 않아 극한의 환경에 적용이 가능하다.소방연은 이전받은 기술을 바탕으로 두 가지 핵심 연구개발과제를 추진한다. 우선 BNNT 복합섬유를 적용해 기존 방화복 대비 내열성과 경량화를 개선한 차세대 보호장구를 개발한다. 초고온 화재현장에서의 소방대원 안정을 강화하는 것이 목표다. 또 초고온 화재현장에서 소방로봇 구조손상 방지를 위한 복합소재 열방호 외장재를 개발해 활동 한계온도를 대폭 상향시킬 계획이다.민간 기업 첨단 소방장비 상품화까지 이어질 경우 K-소방산업 글로벌 경쟁력 강화에 기여할 수 있다고 국기연은 전망했다.이번 기술이전은 다부처 간 협력 체계 일환으로 방사청이 보유한 국방 원천기술을 소방현장에 최적화하는 새 모델로 평가된다. 국기연이 국방특허를 선별해 이전하고 소방연이 현장 맞춤형 R&D를 통해 최종적으로 민간기업이 첨단 소방장비를 상품화하는 3단계 협력체계가 구축됐다는 설명이다.손재홍 국기연 소장은 "이번 기술이전은 세계 최고 수준의 국방 핵심소재 기술이 국민 생명과 안전을 지키는 데 직접 기여하는 의미있는 사례"라며 "앞으로도 국방기술의 성과가 공공안전 분야로 확장될 수 있도록 소방연 등과 협력을 강화해 나가겠다"고 전했다.김연상 소방연 원장은 "국방기술의 정수인 BNNT 핵심 기술 인수를 통해 대한민국 소방 장비의 기술적 패러다임을 한 단계 끌어올리는 계기가 됐다"며 "이전받은 기술을 신속히 현장에 적용할 수 있도록 연구 개발해 소방연구원의 안전확보와 국민 생명보호라는 본연의 임무 완수에 최선을 다하겠다"고 말했다.