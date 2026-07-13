LX하우시스 창호 판매량 증가…내달까지 수요층 적극 공략

LX하우시스가 여름철 냉방비 걱정을 덜어주는 고단열 창호 제품 'LX Z:IN 창호 뷰프레임'을 내세워 휴가기간을 활용한 창호 교체를 준비하는 수요를 적극 공략하고 있다.13일 LX하우시스에 따르면 해당 제품은 에너지소비효율 1등급의 뛰어난 단열성능과 베젤리스 프레임 디자인으로 기존 창호보다 더 넓은 뷰를 선사해 인기를 끌고 있음은 물론 '원데이 시공'도 가능해 소비자들로부터 꾸준히 관심을 받고 있다.특히 지난달부터 LX하우시스의 창호 판매량이 전월 대비 증가세를 보이고 있는 상황이다.이에 LX하우시스는 이달과 8월 두 달간 전국 120곳 이상의 아파트 단지를 직접 찾아가는 행사를 통해 창호 교체 수요를 적극 공략할 예정이다.이를 위해 오는 8월 중순까지 'LX Z:IN 브랜드 사이트'를 통해 뷰프레임 창호를 700만원 이상 구매한 고객을 대상으로 80만원 상당의 터닝도어를 증정하는 이벤트를 진행하는 등 적극적인 움직임을 보이고 있다.원데이 시공은 오전 9시에 창호 교체 작업을 시작해 오후 6시 모든 작업이 완료된다. 하루 만에 공사를 빠르게 끝내고 소음과 먼지 등 공사로 인한 이웃 갈등도 줄일 수 있어 아파트 등 공동주택에 거주하는 고객들에게 좋은 반응을 얻고 있다.뷰프레임은 창짝과 창틀 모두에 단열성능을 높이는 다중 챔버 설계를 적용해 우수한 단열성능을 확보한 점에서 더욱 관심이 집중되고 있다. 다중 챔버는 여러 겹의 옷을 입으면 그 사이 공간에 공기층이 형성되어 보온 효과가 커지듯이 창호의 단열 효과를 높이기 위해 창틀·창짝 내부를 여러 개의 공간(챔버)로 나눈 구조 기술이다.LX하우시스 관계자는 "철거부터 설치까지 하루 만에 다 끝나 부담을 최소화할 수 있는 '원데이 시공' 제품들이 휴가철을 앞두고 주목받고 있다"며 "여름 휴가시즌을 맞이해 다양한 판촉행사 등을 앞세워 창호 교체 수요 잡기에 적극 나서겠다"고 말했다.