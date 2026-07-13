‘카페24 빌드 업 2026’ 참가자 모집…“브랜드 성장 집중”

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카페24는 오는 22일 서울 영등포구 여의도 FKI플라자 그랜드볼룸에서 셀러 성장 전략 컨퍼런스 '카페24 빌드 업(BUILD UP) 2026'을 개최하고 참가자를 모집한다고 13일 밝혔다.쇼핑몰 운영 초기 사업자부터 마케팅, 글로벌 진출, 물류·배송 등 브랜드 성장을 고민하는 사업자까지 누구나 무료로 참여할 수 있다.행사에서는 '카페24 PRO(프로)'를 통해 성장한 브랜드 대표가 직접 무대에 올라 경험을 공유한다. 카페24 프로는 상품 등록, 콘텐츠 제작, 마케팅, 고객관리(CS) 등 쇼핑몰 운영 전반을 시스템 기반으로 지원하는 통합 운영 서비스다.이성배 슈퍼프레소의 대표는 13개 마켓 운영 과정에서 반복되는 운영 업무에 많은 시간을 쓰던 슈퍼프레소가 해당 서비스를 통해 운영 효율을 높이고 상품 개발과 브랜드 성장에 집중하게 된 과정을 소개한다. 슈퍼프레소는 운영 MD, 디자이너, 마케터 등 직원 3명의 업무를 카페24 프로 하나로 대체했다.카페24 전문가 세션에서는 사업자가 준비해야 할 방향을 짚고 데이터 기반 프로 마케팅 전략으로 성과 개선 방법을 제시하고 해외 시장 진출 전략을 소개한다. 무재고 소싱 전략과 배송 경쟁력 강화를 위한 물류·배송 서비스 활용법도 안내한다.현장에서는 분야별 전문가와 1대 1 맞춤 상담과 네트워킹 시간도 마련된다. 쇼핑몰 운영, 마케팅, 글로벌, 물류·배송 등 각 분야 전문가에게 직접 상담받을 수 있다.이재석 카페24 대표는 "셀러들이 브랜드를 키워가는 과정에서 마주하는 다양한 과제를 직접 점검하고 해법을 찾을 수 있도록 마련한 자리"며 "앞으로도 사업자들이 브랜드 성장에 집중할 수 있는 환경을 만드는데 최선을 다하겠다"고 말했다.행사 참가 신청은 카페24 홈페이지에서 가능하다.