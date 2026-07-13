조선 첫 노사정 상설협의체 출범…政, ‘호황 지속’ 생태계 구축 시동

양대 노총·조선 3사 첫 한자리에…업종별 사회적 대화 본격화

인력난·원하청 격차·AI 안전까지…조선산업 구조개선 논의

손 맞잡은 조선업계 노사정<YONHAP NO-2602> 0 13일 중구 프레스센터에서 열린 조선업 노사정 대화협의체 출범식에서 김영훈 고용노동부 장관(왼쪽에서 다섯 번째)과 조선업계, 노동조합 대표자들이 출범식을 마치고 기념촬영을 하고 있다. /연합

K-조선 성장세를 일시적 수주 호황을 넘어 지속 가능 산업 경쟁력으로 연결하기 위한 첫 노사정 상성 대화기구가 출범했다. 산업통상부와 고용노동부는 숙련인력 부족과 원·하청 격차, 청년 기피, 인공지능(AI) 도입에 따른 산업 현안 등을 노사정이 함께 논의하는 협의체를 통해 조선산업 생태계 전반의 구조 개선에 나선다는 구상이다.산업부와 노동부는 13일 오전 서울 프레스센터에서 '조선업 노사정 협의체' 발족식을 열고 본격적인 운영을 위한 첫 회의에 들어갔다. 이날 행사에는 산업부, 노동부, 경제사회노동위원회를 비롯해 HD현대중공업·삼성중공업·한화오션 등 주요 조선사와 한국조선해양플랜트협회, 민주노총 금속노조와 한국노총 금속노련, 조선업종노동조합연대 등 노동계가 참석했다.김영훈 노동부 장관은 개회사에서 "조선업 경쟁력은 결국 현장에서 일하는 사람의 손끝에서 나온다"며 "지금의 호황이 청년이 찾아오는 꿈이 있는 산업, 안전한 일터, 지역과 협력사까지 함께 성장하는 구조로 이어질 수 있도록 하겠다"고 말했다.이번 협의체는 지난 5월 이재명 대통령 주재로 열린 'K-조선 미래비전 간담회'의 후속 조치 성격도 담고 있다. 당시 이 대통령은 조선산업 경쟁력을 유지하기 위해서는 성장의 과실이 노동자와 기업, 협력업체에 함께 돌아가는 구조를 만들고 노사 간 상시 대화체계를 구축해야 한다고 주문했다. 이후 정부와 노사는 약 두 달간 협의를 거쳐 협의체 구성에 합의했다.정부는 최근 친환경 선박과 고부가가치 선박 수요 증가, 한미 조선협력 프로젝트인 'MASGA(마스가)' 추진 등으로 국내 조선업이 새로운 도약기를 맞고 있다고 보고 있다. 그러나 현장에서는 숙련인력 부족과 원·하청 간 임금 격차, 반복되는 인력난으로 청년층 유입이 줄고 있는 데다 AI·자동화 확산에 따른 새로운 노사 현안도 함께 제기되고 있다.박상만 금속노조 위원장은 "조선업은 숙련된 노동자의 경험과 역량을 기반으로 발전해왔다"며 "따라서 정부가 추진 중인 마스가 프로젝트에 현장 노동자의 의견 반응은 필수"라고 말했다.노사정 협의체는 노사정 대표급이 참여하는 '운영협의체'와 실무 중심의 '실무협의체'로 나눠 운영된다. 운영협의체는 협의체 운영 방향과 주요 정책을 논의하고, 실무협의체는 현장 과제를 발굴해 구체적인 개선방안을 마련하는 역할을 맡는다.실무협의체에서는 '조선업 지속가능 성장 생태계 구축' '청년 조기 입직 및 장기근속 지원' 'AI를 활용한 사업장 안전체계 구축' 등을 우선 의제로 다룬다. 산업부와 노동부는 대통령 간담회와 현장 타운홀미팅에서 제기된 의견을 바탕으로 의제를 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.특히 AI 활용도 주요 논의 대상이다. 정부는 스마트조선소 확산에 맞춰 AI 기반 안전관리 체계를 구축하는 동시에 노사가 함께 참여하는 운영 기준을 마련해 산업 경쟁력과 작업장 안전을 함께 높인다는 방침이다.협의체는 일회성 논의기구가 아니라 상설 협의체로 운영된다. 노사정이 합의한 과제는 즉시 정책에 반영하고, 법률 개정이나 예산 지원이 필요한 사안은 국회와 협력해 제도 개선을 추진할 계획이다.