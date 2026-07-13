“우리가 가는 길이 역사”…남종섭 경기의장, 사무처와 첫 상견례

고은정·김미숙 부의장 "낮은 자세로 소통…직원 일할 맛 나는 의회 만들 것"

260713 제12대 경기도의회 의장단, 사무처 직원들과 상견례 '대한민국 최고의 의회 만들자' 다짐 (2) 0 제12대 경기도의회 남종섭 의장(앞줄 가운데)과 고은정·김미숙 부의장이 13일 의회 대회의실에서 열린 사무처 직원 상견례에서 참석자들과 함께 도민 중심의 의정활동과 소통·협력을 다짐하며 기념촬영을 하고 있다. /경기도의회

제12대 경기도의회 의장단이 의회 사무처 직원들과 첫 공식 만남을 갖고, 소통과 협력을 통해 도민에게 신뢰받는 '대한민국 최고 지방의회'를 만들겠다는 포부를 밝혔다.경기도의회는 13일 오전 의회 대회의실에서 남종섭 의장과 고은정·김미숙 부의장, 의회 사무처 직원들이 참석한 가운데 상견례를 열었다. 제12대 의회 출범 이후 의장단과 사무처 직원이 한자리에 모인 것은 이번이 처음이다.이날 상견례에서 남종섭 의장은 경기도의회의 위상에 걸맞은 책임감을 강조했다. 남 의장은 "경기도의회는 전국 최대 규모의 광역의회로, 우리가 가는 길이 곧 대한민국 지방의회의 역사가 된다"며 "최고의 지방의회를 만들어 가는 여정에 사무처 직원 모두가 원팀으로 함께해달라"고 당부했다.이어 남 의장은 "모든 직원이 자부심을 품고 일할 수 있는 공직 환경을 조성하겠다"라며 "서로 신뢰하고 존중하며 도민만을 바라보고 같은 방향으로 나아갈 수 있기를 바란다"고 덧붙였다.부의장단도 의정 활동의 든든한 버팀목인 사무처와의 긴밀한 호흡을 약속하며 힘을 실었다.고은정 부의장은 "도민에게 신뢰받는 의회로 도약하기 위해서는 의정 지원의 핵심인 사무처 직원들의 지혜와 역량이 절대적"이라며 "제12대 의회의 성공적인 의정활동을 위해 든든한 동반자가 되어달라"고 강조했다.김미숙 부의장 역시 "직원 개개인의 열정과 전문성이 하나로 모일 때 경기도의회를 움직이는 가장 큰 원동력이 된다"면서 "낮은 자세로 소통하며 직원들이 일하는 보람을 느끼는 의회 환경을 함께 만들어가겠다"고 다짐했다.