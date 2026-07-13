신영씨앤디, 민간 오피스·정비사업 연이어 확대…사업 다각화 속도

이미지 0 경기 '세라젬 과천 신사옥 신축공사' 투시도./신영씨앤디

신영그룹 시공 계열사인 신영씨앤디가 민간 오피스와 정비사업, 공공사업을 아우르는 수주 확대에 나서며 사업 포트폴리오 다변화에 속도를 내고 있다. 민간 우량 발주처 프로젝트를 확보한 데 이어 공공과 자체개발 사업까지 사업 기반을 넓히며 성장과 수익성 확보를 동시에 노린다는 전략이다.신영씨앤디는 최근 경기 과천지식정보타운 4-3BL에 들어서는 '세라젬 신사옥 신축공사'의 우선협상대상자로 선정됐다고 13일 밝혔다.해당 사업은 지하 7층~지상 14층, 연면적 2만2183㎡ 규모의 업무시설과 근린생활시설을 조성하는 프로젝트다. 올해 9월 말~10월 초 착공을 목표로 하고 있다. 회사는 이번 수주를 계기로 민간 오피스 시장에서 시공 경쟁력을 강화한다는 계획이다.주거 부문에서는 정비사업과 공공사업 수주를 확대하고 있다. 신영씨앤디는 지난해 경기 '안양8동 삼아연립주변지구 가로주택정비사업'과 서울 '신월동 477의3번지 일대 가로주택정비사업'을 잇달아 수주했다. 회사가 처음 진출한 가로주택정비사업 분야에서 연이어 사업을 확보하며 신영그룹 주거 브랜드 '지웰(GWELL)'의 시장 인지도 확대에도 나섰다.공공사업도 꾸준히 확보하고 있다. 'LH 시흥거모 A-5BL 공동주택 건설공사 2공구'를 비롯해 종합심사낙찰제와 적격심사 방식의 공사를 수주했다.지난 4월에는 '인천 주안동 오피스텔 신축공사'의 조건부 도급계약도 체결했다. 지하 6층~지상 20층 규모의 오피스텔과 근린생활시설을 조성하는 사업으로 LH 신축매입약정(공사비 연동형)이 적용된다.자체개발 사업도 확대하고 있다. '행복도시 세종시 4-2생활권 H3BL 주상복합 신축공사'를 추진하며 개발사업 비중을 늘리고 있다.수주 확대와 함께 원가 경쟁력 강화에도 나섰다. 설계 단계부터 가치공학(VE)을 적용하고 프로젝트 단위 통합 운영을 통해 원가관리 체계를 고도화한다는 방침이다. AI 기반 스마트 건설 기술도 단계적으로 현장에 적용하고, 견적예산·상품개발·기술공법 기능을 통합한 '기술지원실'을 올해 신설해 수주부터 착공까지 전 과정을 통합 관리할 계획이다.이승민 신영씨앤디 대표는 "민간 우량 발주처와의 협력 확대, 정비사업과 관급공사 수주 다각화, 기술 고도화와 경영 내실화 등 세 축을 중심으로 경쟁력을 높여 2027년 시공능력평가 100위권 진입을 달성하겠다"고 말했다.