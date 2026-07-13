양대 노총·조선 3사 한자리에…조선업 첫 노사정 상설협의체 출범

숙련인력 부족·원하청 격차·고용 불안 등 구조적 과제 논의

청년 장기근속·AI 기반 안전체계 구축…입법·예산 과제는 국회 협력

260713 김영훈 노동부 장관, 조선업 상생발전 노사정 협의체 발족식 개최 (5) 0

조선업의 숙련인력 부족과 원·하청 격차, 청년층 유입 감소 등 구조적 문제를 논의할 노사정 상설 협의체가 처음으로 출범했다. 민주노총과 한국노총 등 양대 노총과 국내 주요 조선 3사가 한자리에 모여 조선업의 지속 가능한 성장 방안을 찾는다.고용노동부와 산업통상부는 13일 서울 중구 프레스센터에서 '조선업 노사정 협의체' 발족식을 열고 운영협의체와 실무협의체 첫 회의를 개최했다고 밝혔다.협의체에는 노동계에서 전국민주노동조합총연맹 전국금속노동조합과 한국노동조합총연맹 전국금속노동조합연맹, 조선업종노동조합연대가 참여한다. 경영계에서는 한국조선해양플랜트협회와 HD현대중공업, 삼성중공업, 한화오션 등 주요 조선사가 함께한다. 고용노동부와 산업통상부, 경제사회노동위원회 및 노사정이 추천한 전문가들도 운영·실무협의체 위원으로 참여한다.조선업에서 노사정이 업종 차원의 상설 대화기구를 구성한 것은 이번이 처음이다. 특히 양대 노총과 주요 조선사가 모두 참여하면서 업종별 사회적 대화를 위한 기반이 마련됐다는 평가다.최근 국내 조선업은 친환경·고부가가치 선박 수요와 한미 조선 협력 프로젝트인 '마스가(MASGA)' 등을 계기로 호황 국면에 접어들었다. 반면 현장에서는 숙련인력 부족과 청년층 유입 감소, 원·하청 간 근로조건 격차가 이어지고 있다. 경기 변동에 따라 고용 불안이 반복되는 조선업 특유의 구조도 해결해야 할 과제로 꼽힌다.앞서 이재명 대통령은 지난 5월 'K-조선 미래비전 간담회'에서 조선업 성장의 과실을 노동자와 협력업체 등이 함께 나눌 수 있는 생태계와 노사 간 상시 대화체계를 주문했다. 이후 정부와 노사는 두 달여간 협의체 구성을 논의해왔다.협의체는 노사정 대표급이 참여하는 운영협의체와 구체적인 의제를 논의하는 실무협의체로 나뉜다. 실무협의체는 조선업의 지속 가능한 성장 생태계 구축과 청년의 조기 입직·장기근속 지원, 노사 협의를 통한 인공지능(AI) 기반 사업장 안전체계 구축 등을 우선 논의한다. 현장 노사와 전문가의 제안을 받아 논의 의제도 확대할 계획이다.정부는 협의체를 일회성 기구가 아닌 상설 대화기구로 운영한다. 노사정의 의견이 모인 과제부터 정책에 반영하고 입법이나 예산이 필요한 사안은 국회와 협력해 추진하기로 했다.김영훈 노동부 장관은 "조선업의 경쟁력은 결국 현장에서 일하는 사람의 손끝에서 나온다"며 "지금의 호황이 청년이 찾아오는 안전한 일터, 지역과 협력사까지 함께 잘 사는 구조로 이어지게 하는 것이 협의체의 목표"라고 말했다.