“전국민 AI 에이전트 만든다”…정부, ‘모두의 AI’ 개발 본격 착수

내달 11일까지 한달 간 프로젝트 공모 진행

첨단 GPU 512장 지원…연내 범용 AI 챗봇 공개

2027년 서비스 고도화로 '1인 1 AI에이전트' 실현

배경훈 부총리 "AI발 경제 구조에 모두가 혜택 누릴 것"

26063091-1 0 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 지난달 19일 오전 서울 중구 플라자호텔에서 열린 '피지컬 AI 얼라이언스 2기 출범식'에서 개회사를 하고 있다./과학기술정보통신부

정부가 전 국민 대상의 인공지능(AI) 서비스 '모두의 AI' 개발에 본격 착수, AI 기본사회로의 도약에 나선다. 디지털 취약계층도 사용할 수 있는 공공 AI 서비스를 통해 기술 격차의 심화를 막고, 더 나아가 누구나 AI 기술을 누릴 수 있는 '전국민 1인 1 AI 에이전트' 시대를 열겠다는 구상이다.13일 과학기술정보통신부에 따르면 이날부터 다음 달 11일까지 '모두의 AI 프로젝트' 공모가 진행된다. 과기부는 이번 프로젝트를 통해 대국민 서비스 접점과 경험을 가진 2~3개의 민간 기업을 선정한 후 연내로 모두의 AI 서비스를 출시한다는 계획이다.프로젝트에서는 독자 파운데이션 모델 기준에 부합하는 국산 AI 모델을 50% 이상 활용해 모두의 AI를 개발, 별도의 비용 없이 전 국민이 쓸 수 있는 범용 AI 챗봇 서비스를 올해 선보인다. 동시에 공공서비스를 찾아서 미리 알려주고 신청까지 대신해 주는 공공 AI 에이전트 또한 모두의 AI를 통해 제공한다는 계획이다.이 과정에서 정부는 엔비디아의 첨단 그래픽처리 장치(GPU) 'B200' 512장을 선정된 기업에 분배하는 한편, 2027년에는 예산을 통해 전 국민 서비스 제공에 필요한 비용을 지원한다.과기부는 이번 프로젝트를 통해 AI 서비스 확산 속 심화되고 있는 기술 활용 격차와 그에 따른 사회·경제 양극화 현상을 해결할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 배경훈 부총리 겸 과기부 장관은 5월 말 정부 출범 1주년 간담회에서 "AI로 인해 일자리와 감소, 부의 편중 문제가 생길 수밖에 없을 것"이라며 "모두의 AI가 누구에게나 동등한 기회를 만들어줄 것"이라고 말했다.과기부와 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 발표한 '2025 디지털정보격차 실태조사'에 따르면 저소득층, 고령층 등 디지털 취약계층의 AI 서비스 경험률은 평균 31.9%로 집계됐다. 이는 일반 국민의 경험률인 59.4%에 절반에 불과한 수준이다.모두의 AI의 궁극적인 목표는 AI 시대의 부와 혜택을 모두 누릴 수 있는 AI 기본사회 수립이다. 정부는 2027년부터 서비스 고도화를 지속, '전국민 1인 1 AI에이전트'가 실현되는 사회를 만들겠다는 것이다. AI 기본사회는 이번 정부 주요 정책 중 하나로, AI 기술 기반의 의료 및 교육, 금융 등 혁신을 통해 국민 안전과 보편적인 삶의 질을 제고하는 것이 핵심이다.배 부총리는 "모두의 AI는 단순한 서비스를 넘어 우리 국민들이 AI와 함께 일하고 배우며 일상을 영위할 수 있도록 지원하는 AI 시대의 계산기·컴퓨터"라며 "AI가 촉발할 새로운 경제 구조 속에서 모두가 혜택을 고루 누릴 수 있게 뒷받침하는 플랫폼"이라고 설명했다.