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IBK기업은행, 하반기 ‘IBK창공’ 가동…혁신기업 103곳 육성

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박서아 기자

승인 : 2026. 07. 13. 16:11

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전국 6개 센터·UNIST캠프서 선발
5개월간 투자·멘토링·판로개척 지원
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IBK기업은행 본점 전경./IBK기업은행
IBK기업은행이 창업육성플랫폼 'IBK창공'을 통해 혁신창업기업 103곳의 성장을 지원한다. 투·융자와 멘토링, 판로 개척, 해외 진출 등을 연계해 스타트업의 사업 경쟁력을 높이겠다는 구상이다.

IBK기업은행은 2026년 하반기 IBK창공 혁신창업기업 103곳을 최종 선발하고 창업 육성 프로그램을 시작한다고 13일 밝혔다.

이번에 선발된 기업은 반도체 생산공정 분석과 무선전력 시스템 개발, 민간 우주 서비스, 웨어러블 의료기기, 인공지능(AI) 보안 플랫폼 등 기술력과 혁신성을 갖춘 스타트업이다. 기업은행은 전국 6개 정규센터와 UNIST캠프를 통해 기업을 선발했다.

IBK창공은 이번 주까지 센터별 입소식을 순차적으로 진행한 뒤 5개월간 육성 프로그램을 운영한다. 전문가 그룹의 정밀진단을 바탕으로 기업별 성장 전략을 수립하고 1대1 전담 멘토링, 사업화 컨설팅, 기업설명회(IR) 피칭 교육 등을 제공한다.

IBK금융그룹을 통한 투·융자 지원과 국내외 벤처캐피탈 투자 연계도 추진한다. 대기업·중견기업과의 오픈이노베이션을 통한 판로 개척과 해외 진출을 희망하는 기업을 위한 글로벌 육성 프로그램 등 금융·비금융 서비스도 지원할 예정이다.

기업은행 관계자는 "IBK창공이 선발 기업들의 질적인 성장을 위한 발판이 되기를 바란다"며 "앞으로도 스타트업 생태계 활성화를 위해 노력하겠다"고 말했다.
박서아 기자

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