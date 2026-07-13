뚜레쥬르, 몽골 서북부 울란곰에 신규 매장…‘K-베이커리’ 영토 넓힌다

몽골 서북부 거점도시 울란곰에 신규 매장 오픈…한국 브랜드 최초 입점

공급망·운영 역량 기반 수도권 넘어 지방 도시까지 사업 확대

260713_CJ푸드빌 뚜레쥬르, 몽골 서북부 거점 도시 ‘울란곰’에 신규 출점 0 CJ푸드빌 뚜레쥬르 몽골 서북부 거점 도시 '울란곰'에 신규 출점./CJ푸드빌

CJ푸드빌이 운영하는 뚜레쥬르가 몽골 서북부 거점도시인 울란곰(Ulaangom)에 신규 매장을 열며 현지 사업 확장에 속도를 내고 있다. 수도 울란바토르를 넘어 지방 핵심 도시까지 진출하면서 몽골 내 K-베이커리 브랜드 입지를 한층 강화했다.13일 CJ푸드빌에 따르면 뚜레쥬르는 최근 울란곰에 '뚜레쥬르 울란곰점'을 개점했다. 울란곰은 울란바토르에서 약 1400㎞ 떨어진 몽골 서북부의 대표 도시로, 인근 지역 소비가 집중되는 핵심 상권이다. 이번 출점으로 뚜레쥬르는 한국 브랜드 가운데 처음으로 울란곰에 진출하게 됐다.이번 매장 오픈은 지난해 12월 몽골 제2의 도시 다르항(Darkhan)에 매장을 연 이후 약 6개월 만의 신규 출점이다. 수도권을 넘어 지역 거점 도시까지 사업 영역을 넓혔다는 점에서 의미가 크다는 평가다.울란곰은 큰 일교차와 긴 겨울, 수도에서 멀리 떨어진 지리적 특성으로 인해 제품 공급과 매장 운영이 쉽지 않은 지역으로 꼽힌다. 회사는 현지에서 구축한 공급망과 제조 인프라, 운영 시스템을 기반으로 안정적인 출점이 가능했다고 설명했다.실제로 몽골 현지 마스터 프랜차이즈(MF) 파트너사인 아티산 LLC는 울란곰까지 안정적인 제품 공급과 매장 운영이 가능하다고 판단해 신규 출점을 먼저 제안한 것으로 알려졌다. 이는 뚜레쥬르가 몽골 전역을 아우를 수 있는 사업 경쟁력을 인정받았다는 의미라고 회사 측은 설명했다.지난 1일 문을 연 울란곰점은 중앙광장 인근 신축 주상복합 건물 1층에 약 73평 규모로 들어섰다. 54석 규모의 베이커리 카페 형태로 조성됐으며, 케이크를 비롯한 다양한 베이커리와 디저트, 음료 등을 판매한다. 개점 첫날에는 600명 이상이 매장을 찾으며 현지 소비자들의 높은 관심을 확인했다.뚜레쥬르는 2016년 현지 기업인 아티산 LLC(당시 몽베이커리)와 마스터 프랜차이즈 계약을 체결하며 국내 베이커리 브랜드 최초로 몽골 시장에 진출했다. 이후 약 10년간 현지 파트너와 협력을 확대하며 프리미엄 K-베이커리 브랜드로 입지를 다져왔다.CJ푸드빌 관계자는 "울란곰은 현지 파트너사인 아티산 LLC 아리운밧 회장의 고향이자 올해 도시 형성 101주년을 맞는 상징적인 지역"이라며 "앞으로도 현지 고객에게 사랑받는 K-베이커리 브랜드로 자리매김할 수 있도록 사업 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.