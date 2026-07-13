롯데웰푸드, 인도 통합법인 1년…상반기 매출 28% ‘껑충’

'원 인디아' 전략 본격화…빙과·건과 동반 성장

푸네 신공장 안정화·유통망 확대 효과…초코파이 생산라인도 증설

사진_롯데웰푸드 인도법인 롯데 인디아 본사 전경 0 롯데웰푸드 인도법인 롯데 인디아 본사./롯데웰푸드

롯데웰푸드가 인도 건과·빙과 통합법인 출범 1주년을 맞아 현지 사업 확대에 속도를 내고 있다. 생산기지 확충과 유통망 통합을 앞세운 '원 인디아(ONE INDIA)' 전략이 성과를 내면서 올해 상반기 매출이 두 자릿수 성장세를 기록했다.13일 롯데웰푸드에 따르면 인도 통합법인 롯데 인디아의 올해 상반기 매출은 지난해 같은 기간보다 약 28% 증가했다. 회사는 지난해 건과와 빙과 사업을 하나의 법인으로 통합한 이후 생산과 물류, 영업 역량을 결집하며 현지 사업 경쟁력을 강화하고 있다.성장을 이끈 것은 빙과 사업이다. 빙과 부문 매출은 전년 동기 대비 29% 늘었다. 지난해 2월 본격 가동한 마하라슈트라주 푸네 빙과 공장이 안정화되면서 생산량이 크게 늘어난 영향이다. 올해 상반기 생산 실적은 전년 동기 대비 약 85% 증가했으며, 이를 바탕으로 인도 성수기 수요에 적극 대응했다.푸네 공장에서는 '돼지바(현지명 크런치)', '수박바', '죠스바(현지명 샤크)' 등 롯데 대표 아이스크림 브랜드 생산도 확대하며 K-아이스크림 인지도 제고에 나서고 있다.건과 부문도 성장세를 이어갔다. 상반기 매출은 전년 동기보다 26% 증가했으며, 현지 전통 소매점인 'TT(트레디셔널 트레이드)' 커버리지를 확대한 전략이 실적 개선으로 이어졌다는 설명이다. 롯데웰푸드는 성장세를 이어가기 위해 하리아나주 로탁 공장에 초코파이 생산 4호 라인을 추가로 가동할 예정이다.회사는 앞으로도 남부·북부·서부로 나뉘었던 유통망을 통합하고 물류 및 생산 거점 효율화를 지속 추진해 수익성을 높인다는 계획이다. 아울러 빼빼로와 초코파이, 돼지바 등 롯데 대표 브랜드의 현지 판매를 확대해 인도 시장 내 입지를 강화한다는 전략이다.롯데 인디아는 이 같은 사업 확대를 바탕으로 오는 2032년까지 연매출 1조원 달성을 목표로 하고 있다.롯데웰푸드 관계자는 "통합법인 출범 이후 생산 효율성과 유통 경쟁력이 크게 향상됐다"며 "인프라 시너지를 극대화하고 핵심 브랜드를 지속 확대해 인도 대표 종합식품기업으로 성장해 나가겠다"고 말했다.