코스맥스, 日 미용실 2만곳 뚫는다…AI 맞춤 화장품 글로벌 공략 시동

후지신과 손잡고 합작법인 트라이넥스 설립

일본 시작으로 미국·유럽 시장 진출 추진

코스맥스-후지신 JV 협약 체결 0 지난 6일 일본 도쿄에서 열린 합작법인 설립 협약식에서 엔도 카즈노리 후지신 대표(사진왼쪽)와 어재선 코스맥스재팬 법인장이 기념촬영을 하고 있다./코스맥스

코스맥스가 일본을 시작으로 인공지능(AI) 기반 맞춤형 화장품 사업의 해외 확장에 나선다. 기존 제품 생산 중심 사업에서 벗어나 소비자 데이터를 활용한 맞춤형 뷰티 솔루션 기업으로 영역을 넓히는 행보다.코스맥스는 일본 미용 전문 유통기업 후지신(FUJISHIN)과 맞춤형 화장품 사업을 위한 합작법인 '트라이넥스(TRINEX)' 설립 계약을 체결했다고 13일 밝혔다. 합작법인 지분은 코스맥스가 51%, 후지신이 49%를 보유한다.후지신은 1956년 설립된 일본 미용업계 대표 유통기업으로, 일본 전역 약 2만개 미용실에 헤어케어 제품과 스킨케어, 미용기기 등을 공급하고 있다. 미용 전문가와 소비자가 직접 만나는 현지 네트워크를 확보하고 있다는 점이 코스맥스가 일본 파트너로 후지신을 선택한 배경이다.트라이넥스는 코스맥스의 AI 기반 맞춤형 화장품 처방·제조 기술과 후지신의 오프라인 유통망을 결합하는 역할을 맡는다. 코스맥스는 제품 기획과 생산 관리를 담당하고, 후지신은 일본 현지 마케팅과 영업, 유통을 책임지는 구조다.이번 합작법인은 코스맥스가 해외 시장에 맞춤형 화장품 사업 모델을 직접 적용하는 첫 사례다. 코스맥스는 2023년 맞춤형 화장품 플랫폼 쓰리와우(3WAAU)를 선보이며 관련 사업을 본격화했다. 해당 플랫폼은 소비자 피부 상태와 선호도를 분석하는 1대1 문진을 기반으로 AI가 제품 처방을 제안하고 맞춤형 제품을 생산하는 방식이다.코스맥스는 지난 3년간 200만건 이상의 문진 데이터를 확보하며 맞춤 처방 역량을 축적했다. 최근에는 글로벌 시장을 겨냥해 간소화한 맞춤형 플랫폼 바이닉(BYNIQ)도 선보이며 사업 확장 기반을 마련했다.일본을 첫 해외 진출지로 선택한 것은 현지 뷰티 시장 특성과 맞춤형 화장품 사업 모델의 적합성을 고려한 판단이다. 일본은 미용실과 미용사에 대한 소비자 신뢰도가 높고, 개인별 피부 관리와 프리미엄 뷰티 서비스 수요가 꾸준한 시장으로 평가받는다. 대면 상담을 기반으로 한 맞춤 처방과 정기적인 제품 관리 모델을 구축하기에 유리하다는 분석이다.트라이넥스는 일본 시장에서 'AI 문진과 처방, 맞춤형 제조', '현지 충진·포장·납품', '사용 후 피드백 수집'까지 이어지는 맞춤형 화장품 운영 체계를 구축할 계획이다. 소비자 데이터를 다시 처방 알고리즘 개선에 활용하는 선순환 구조를 만들어 사업 경쟁력을 높인다는 전략이다.코스맥스는 일본에서 사업 모델을 검증한 뒤 미국과 이탈리아 등 주요 뷰티 시장으로 확대할 방침이다. 기존 ODM 사업이 브랜드사의 주문에 맞춰 제품을 개발·생산하는 방식이었다면, 맞춤형 화장품 사업은 소비자 데이터를 기반으로 제품 개발 방향까지 제안하는 새로운 성장 모델이라는 설명이다.이병주 코스맥스비티아이 대표는 "이번 합작법인은 코스맥스의 AI 맞춤형 처방 기술과 현지 유통 역량을 결합해 맞춤형 화장품 사업 모델을 해외 시장에 구현하는 첫 사례"라며 "미용실이라는 신뢰 기반 채널에서 축적되는 데이터를 활용해 처방 경쟁력을 지속적으로 고도화하고 글로벌 시장에서 맞춤형 화장품 사업의 새로운 기준을 만들어가겠다"고 말했다.