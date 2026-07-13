닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

유통 식품

도미노피자, ‘젠지 아이콘’ 리센느 품었다…MZ세대 공략 강화

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260713010004890

글자크기

닫기

이창연 기자

승인 : 2026. 07. 13. 18:33

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

5인조 걸그룹 리센느 브랜드 모델 발탁
16일 신규 TVCF·여름 신제품 공개
[도미노피자_사진자료] 도미노피자, 새로운 브랜드 모델로 발탁한 ‘리센느(RESCENE)’ 메인 사진
도미노피자가 새로운 브랜드 모델로 발탁한 '리센느(RESCENE)' 메인 사진./도미노피자
도미노피자는 5인조 걸그룹 리센느를 새로운 브랜드 전속 모델로 선정했다고 13일 밝혔다.

리센느는 밝고 에너지 넘치는 이미지와 차별화된 콘셉트로 주목받고 있는 신인 그룹이다. 7월 신인 아이돌 그룹 브랜드 평판에서 1위를 기록하는 등 데뷔 이후 빠르게 팬층을 확대하며 '젠지(Gen-Z) 아이콘'으로 떠오르고 있다.

리센느가 가진 생동감과 감각적인 이미지가 브랜드가 추구하는 방향성과 부합한다고 판단했다고 회사 측은 설명했다.

양측은 지난 6월 TVCF 촬영을 진행했다. 이번 광고에서는 리센느 특유의 밝은 분위기뿐 아니라 기존 활동에서 보여주지 않았던 시크하고 세련된 모습까지 담아낸 것으로 알려졌다.

새 광고 영상은 오는 16일부터 TV와 극장, 유튜브 등 온·오프라인 채널을 통해 공개된다. 도미노피자는 이날 리센느와 함께 촬영한 신규 광고와 함께 여름 시즌 신제품도 선보일 예정이다.

도미노피자 관계자는 "도미노피자가 지향하는 브랜드 이미지와 리센느의 밝고 건강한 에너지가 잘 맞는다고 판단해 모델로 선정했다"며 "새로운 광고와 함께 공개될 여름 신제품에도 많은 관심을 부탁드린다"고 말했다.
이창연 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기