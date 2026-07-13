도미노피자, ‘젠지 아이콘’ 리센느 품었다…MZ세대 공략 강화

5인조 걸그룹 리센느 브랜드 모델 발탁

16일 신규 TVCF·여름 신제품 공개

[도미노피자_사진자료] 도미노피자, 새로운 브랜드 모델로 발탁한 ‘리센느(RESCENE)’ 메인 사진 0 도미노피자가 새로운 브랜드 모델로 발탁한 '리센느(RESCENE)' 메인 사진./도미노피자

도미노피자는 5인조 걸그룹 리센느를 새로운 브랜드 전속 모델로 선정했다고 13일 밝혔다.리센느는 밝고 에너지 넘치는 이미지와 차별화된 콘셉트로 주목받고 있는 신인 그룹이다. 7월 신인 아이돌 그룹 브랜드 평판에서 1위를 기록하는 등 데뷔 이후 빠르게 팬층을 확대하며 '젠지(Gen-Z) 아이콘'으로 떠오르고 있다.리센느가 가진 생동감과 감각적인 이미지가 브랜드가 추구하는 방향성과 부합한다고 판단했다고 회사 측은 설명했다.양측은 지난 6월 TVCF 촬영을 진행했다. 이번 광고에서는 리센느 특유의 밝은 분위기뿐 아니라 기존 활동에서 보여주지 않았던 시크하고 세련된 모습까지 담아낸 것으로 알려졌다.새 광고 영상은 오는 16일부터 TV와 극장, 유튜브 등 온·오프라인 채널을 통해 공개된다. 도미노피자는 이날 리센느와 함께 촬영한 신규 광고와 함께 여름 시즌 신제품도 선보일 예정이다.도미노피자 관계자는 "도미노피자가 지향하는 브랜드 이미지와 리센느의 밝고 건강한 에너지가 잘 맞는다고 판단해 모델로 선정했다"며 "새로운 광고와 함께 공개될 여름 신제품에도 많은 관심을 부탁드린다"고 말했다.